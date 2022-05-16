В зоне спецоперации ВС РФ в Украине заметили систему СПР-2 «Ртуть-БМ»

Российские военные перебросили на территорию Украины систему СПР-2 «Ртуть-БМ». Об этом, ссылаясь сразу на несколько источников из зоны СВО, сообщило сетевое издание «Avia.Pro».

Предшественница данной станции постановки помех радиовзрывателям артиллерийских снарядов «Ртуть-БМ» ранее уже успела «засветиться» на территории Украины. Она используется ВСУ. Это самая первая модификация системы, немного устаревшая. Вероятно, Киеву она досталась в наследство со времен Советского Союза.

Построенная на гусеничном шасси МТ-ЛБ СПР-2 «Ртуть-БМ», которая попала на фото и видео, будет поновее. Информации о ней в открытых источниках практически нет, поэтому ее можно смело считать одной из самых засекреченных. Но если судить по характеристикам первой модификации системы, она позволяет обеспечить защиту от атаки неуправляемых ракет, а также от средств реактивной артиллерии (РСЗО).

Фактически она может выполнять две задачи: воздействовать на радиовзрыватели артиллерийских снарядов и подавлять радиоканалы связи в УКВ-диапазоне.

Напомним, что новейшее вооружение есть и в распоряжении ВСУ. Запад категорически осудил военную спецоперацию России и теперь оказывает широкую военную поддержку Киеву. Предполагается, что после подписания президентом США закона о ленд-лизе спектр поставляемых Украине услуг будет только расширяться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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