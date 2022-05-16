На Северском Донце в Украине за минуты уничтожены более 73 единиц военной техники

В Сети продолжают активно анализировать снимки, на которых запечатлена уничтоженная на территории Украины военная техника при попытке переправиться через реку Северский Донец.

Специалисты на обнародованных фотографиях насчитали уже 73 единицы. Это, подчеркивает портал Авиа.про, в полтора раза больше, чем предполагалось изначально.

Ранее в сети военные блогеры озвучили, что попытка пересечь Северский Донец была пресечена ударами с воздуха и работой артиллерийских расчетов. Применялось и высокоточное оружие.

Сообщалось вначале о 49 уничтоженных на понтоне единицах военной техники. Теперь данные уточнили - насчитали не менее 73 разбитых танков, военных автомобилей и боевых бронированных машин. Если принять во внимание, что часть техники утонула в реки и на снимки не попала, можно предположить еще больший разгром.

Понтонную переправу военные возвели близ Белогоровки. Когда по ней были нанесены удары, часть танков и БМП ее уже переехали. Этим и можно объяснить тот факт, что разбитая техника сосредоточилась и на правом, и на левом берегу Северского Донца.

О потерях живой силы судить сложно. Однако эксперты считают, что речь - о сотнях погибших военных.

Некоторые блогеры сообщают о том, что потери на переправе - более одной БТР.

Авиа.про акцентировало внимание на том, что подобный разгром произошел в течение лишь нескольких минут. Информация о том, какая сторона понесла потери, есть в социальных сетях, пишет «Ридус». Происшествие анализировалось многими блогерами, в том числе Юрием Подолякой, Игорем Стрелковым.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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