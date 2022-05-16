Эксперты не исключили участия Беглова в новой волне «губернаторопада»

Губернатор Петербурга Александр Беглов допустил серьезные кадровые промахи, что может в скором времени стоить ему должности. Так, в Смольном активно лоббируют на пост главы ОНФ замешанного в ряде скандалов Андрея Кононова, а занимающий пост зампреда петербургского ВООПИиК Александр Кононов, которого связывают с Бегловым, открыто транслирует антироссийские настроения и высказывается против спецоперации РФ на Украине.

Telegram-канал «Незыгарь» опубликовал список глав регионов, имеющих все шансы попасть во вторую волну «губернаторопада» - так в СМИ назвали резонансную отставку сразу пяти глав регионов, произошедшую 10 мая. В числе новых претендентов на уход со своего поста губернатор Петербурга Александр Беглов. За ним числится уже немало просчетов. Одним из последних стала «аппаратная коллизия», устроенная в городской администрации не без его участия.

Изначально скандал вызвали попытки продвижения на должность руководителя исполкома Общероссийского общественного движения Народный фронт Андрея Кононова. Чиновник запомнился рядом скандалов еще будучи главой Кронштадтского района, о чем пишут авторы проекта «Бездуховности».

Не так давно возмущение общественности вызвал другой чиновник из Петербурга – Александр Кононов. Появилась инфомация, что он высказывался против спецоперации ВС РФ на Украине, а также открыто заявлял о своей антироссийской позиции и даже оскорблял соотечественников в своих соцсетях. Кроме этого СМИ напомнили , что Кононова уже уличали в связи с признанным нежелательным в РФ немецким фондом DRA.

Помимо поддержки чиновников с таким «послужным списком», Беглов отметился множественными управленческими просчетами. По его вине в Петербурге разразился сначала снежный коллапс, затем мусорный, а после к нему добавилась непродуманная транспортная реформа, что только приближает нерадивого градоначальника к увольнению.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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