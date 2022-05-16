Эксперты не исключили участия Беглова в новой волне «губернаторопада»

Проект компании «Магалайн» стал ярким примером удачного проекта по рекультивации промышленной зоны в Петербурге, пишет «Правда.Ру». Речь о
Губернатор Петербурга Александр Беглов допустил серьезные кадровые промахи, что может в скором времени стоить ему должности. Так, в Смольном активно
На просторах интернета появились кадры со сбитым многоцелевым истребителем «Су». Сняты они были на территории Украины, где идет «специальная военная
В Мариуполе с помощью танков и пехоты российские подразделения начали штурмовать не сходящий с новостной ленты металлургический комбинат «Азовсталь».
Спецоперация РФ в Украине продолжается, и так или иначе она сказывается на каждой отрасли. Авторынок, например, в апреле нынешнего года столкнулся с
Не менее шести танков утонули в ходе неудачной попытки форсировать реку Северский Донец в Луганской области. В сети появилось множество спутниковых
Израильские военные посредством ракетного удара уничтожили как минимум один российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» на территории
В Северной столице из железнодорожного депо исчезли три десятка печек-буржуек. Ущерб от хищения составил порядка двухсот тысяч рублей. Как
В Ленинградской области сегодня, 13 мая, сообщили еще о троих погибших на территории Украины солдатах - уроженцах Всеволжского и Тосненского районов.
В непосредственной близости от острова Змеиный (Украина) на морском дне лежит затонувшее военное судно длиной 25 метров. Принадлежность данного
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