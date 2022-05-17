Около российско-финской границы замечены не менее двух дивизионов комплексов «Искандер»

Вблизи границы России с Финляндией появилось не менее двух дивизионов ОТРК «Искандер». В этом районе несколько часов назад были замечены как минимум шесть мобильных пусковых установок, которые двигались в составе колонны армейских грузовиков. Отметим, что о конечном пункте назначения ничего неизвестно. Как выяснилось, вооружение перебрасывалось по автомобильной трассе. Никакие подробности на этот счет пока не сообщаются.

Не исключено, что появление «Искандеров» у российско-финской границы связано с официальным заявлением Финляндии о намерении вступить в Североатлантический альянс.

Примечательно то, что российские ракетные комплексы замечены в районе границы с Финляндией не впервые. Так, несколько недель назад в сети появилось видео с перемещающимися ОТРК «Искандер». Эти кадры стали горячей темой обсуждений относительно возможной реакции Москвы на планы Финляндии войти в блок НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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