В отечественном медиапространстве начали говорить не только об успехах ВС РФ на территории Украины, но и о сложностях, с которыми пришлось столкнуться войскам. Есть они и на Авдеевском направлении. Их в своем интервью информационному ресурсу «Украина.ру» обозначил военный эксперт Андрей Прокаев.

По его словам, Украина в течение нескольких лет возводила в Донбассе мощные оборонные сооружения. Посему нынче Авдеевка и окрестности города - один сплошной укрепрайон.

По мнению Прокаева, говорить о легком штурме, и тем более прорыве обороны в течение нескольких дней, пока не приходится.

В таких укрепрайонах даже незначительные продвижения войск уже могут считаться успехом.

В то же время Прокаев рассчитывает на успех на данном направлении, так как российская артиллерия стала бить точнее и «к делу подключились ударные вертолеты».

Украинская сторона, вероятно, также активнее начнет задействовать боевые винтокрылые машины. Сейчас Западные страны поставляют Киеву различное вооружение. В рамках военной помощи США будут переброшены и вертолеты. По данным американского военного блогера, три «вертушки», которые закупались ранее Пентагоном для Афганистана, уже в Украине. Еще восемь вертолетов будут доставлены в самое ближайшее время.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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