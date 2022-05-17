Военный эксперт Литовкин предупредил о том, что опасно недооценивать Вооруженные силы Украины

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Военный эксперт Литовкин предупредил о том, что опасно недооценивать Вооруженные силы Украины
Украина
Фото из открытых источников

Военный эксперт Дмитрий Литовкин, анализируя боевые действия на территории Украины в беседе с «Российской газетой», заявил о том, что опасно недооценивать противника. В данном случае ВСУ.

Согласно оперативной информации из районов боевых действий, которая имеется в распоряжении военного эксперта, обстановка на территории Украины действительно непростая. Подразделения ВСУ продолжают ведение жестких боев и сдаваться не намерены. В том числе это видно по ситуации вокруг острова Змеиный.

У них имеются проблемы, доставленные ВС РФ, но, подчеркивает Литовкин, противник все еще силен.

Недооценка украинских войск может обернуться для России неоправданными потерями, считает он.

Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля нынешнего года. Сейчас, как было заявлено Минобороны, идет второй ее этап.

Запад осудил действия России и оказывает санкционное давление на страну, параллельно оказывая Украине военную и гуманитарную помощь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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