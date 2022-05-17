Адмирал Ставридис призвал россиян полечь в земле Финляндии, как предки в 1939 году

На фоне скорого вступления Финляндии в НАТО начинают звучать очень жесткие заявления с разных сторон. Посылаются и сигналы. Россия, как сообщил ряд отечественных СМИ, подтянула поближе к границам соседней страны два дивизиона ракетных комплексов «Искандер». Позиция США высказана адмиралом ВМС страны в отставке Джеймсом Ставридисом.

Американский военный деятель предрек, что современных россиян постигнет та же участь, что и их предков, если они развяжут военный конфликт с Финляндией. Адмирал имеет в виду события, которые вошли в историю этой страны как Зимняя война.

Речь о Советско-финской войне 1939 года, по итогам которой был подписан мирный договор. Часть территории Финляндии отошла СССР, но в Хельсинки сейчас каждый раз подчеркивают, что за новые земли Советский Союз заплатил огромную цену - жизни сотен тысяч полегших в боях советских солдат.

Джеймс Ставридис предлагает россиянам повторить их участь.

«Приглашаем вас присоединиться к 200 000 россиянам, которые уже находятся в Финляндии зарытыми в землю на несколько метров после вашей последней попытки 1939 года», — написал он на своей странице в социальной сети.

Адмирал проиллюстрировал публикацию архивными снимками военных в белой одежде, которые перемещаются на лыжах в противогазах.

Напомним, от нейтралитета Финляндия решила отказаться из-за спецоперации России в Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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