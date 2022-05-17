Военный эксперт объяснил рост симпатий к ЧВК, который показали опросы

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Военный эксперт объяснил рост симпатий к ЧВК, который показали опросы
В России
Фото: Министерство обороны РФ

Популярность формирования военных профессионалов «ЧВК Вагнера» возросла среди либерального населения. 

Недавно был проведен соцопрос о том, кто должен принимать участие в боевых действиях — срочники или подготовленные профессионалы из «ЧВК Вагнера». Более 97% пользователей высказалось за то, чтобы в военных операциях принимали участие именно профи. 

По мнению эксперта Центра прикладной военной аналитики Петра Краснова, люди в России постепенно привыкают к феномену «ЧВК Вагнера». Примечательно, что патриотически настроенные граждане с самого начала одобряли участие российских профессионалов в военных действиях, однако широкие народные массы, включая либерально настроенных граждан, долгое время критически относились к деятельности этого формирования. 

 

Западные СМИ множили непроверенную информацию и слухи о формировании, напомнил Краснов. Представители «либерального крыла» везде кричали, что участие «вагнеровцев» в боях — это плохо, однако не могли аргументировать свою позицию. Их мнение в корне изменилось с началом российской спецоперации. 

«А вот сейчас, когда они поняли, что их детей могут отправить на Украину на передовую, они внезапно с этой инициативой согласились – мол, воевать должны профессионалы. Когда перед «креативным классом» замаячила перспектива поездки на фронт, они резко изменили свое мнение», — заметил эксперт. 

Он напомнил, что «вагнеровцы» побывали в различных горячих точках Африки и Ближнего Востока. Они боролись с террористическими группировками и помогали местным властям поддерживать стабильность и порядок. Граждане этих стран видели, как русские люди приносили мир в разрушенные города и проникались к ним с еще большим уважением.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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