Миронов считает, что Россия на Херсонской области не остановится

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Миронов считает, что Россия на Херсонской области не остановится
Политика
Фото из открытых источников

Спецоперация России на территории Украины длится, без малого, три месяца. За это время под контроль российских войск перешел только один областной центр соседнего государства - Херсон. Многие в РФ воспринимают это, как успех, но у других имеются вопросы на сей счет. Высказать свое мнение в ходе заседания Госдумы решил и депутат Сергей Миронов.

Парламентарий выказал уверенность в том, что специальная военная операция РФ на территории Украины не должна ограничиваться Херсонской областью. По мнению Миронова, ее следует продолжать.

«Я убежден, мы не остановимся на Херсонской области», — приводит его слова ИА REGNUM.

Миронов считает, что у специальной военной операции не может быть строго установленных временных рамок. По его мнению, не следует думать, что она продвигается медленно. Значение имеет результат, а не темпы.

Высказался сегодня о спецоперации и представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента в который раз повторил, что она идет по плану.

Сегодня же замглавы российского МИД Андрей Руденко сообщил о том, что переговоры между Россией и Украиной остановлены, так как Киев практически вышел из переговорного процесса. Данную информацию подтвердил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. А некоторое время назад секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Украина не собирается подписывать мирный договор и «может принять только капитуляцию России».

Такая уверенность подкреплена заявлениями западных союзников Киева о том, что они поставят Киеву столько оружия, сколько ему будет необходимо для того, чтобы одержать победу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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