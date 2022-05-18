Миронов считает, что Россия на Херсонской области не остановится

Губернатор Петербурга Александр Беглов допустил серьезные кадровые промахи, что может в скором времени стоить ему должности. Так, в Смольном активно
Популярность формирования военных профессионалов «ЧВК Вагнера» возросла среди либерального населения. Недавно был проведен соцопрос о том, кто должен
На просторах интернета появились кадры со сбитым многоцелевым истребителем «Су». Сняты они были на территории Украины, где идет «специальная военная
Спецоперация РФ в Украине продолжается, и так или иначе она сказывается на каждой отрасли. Авторынок, например, в апреле нынешнего года столкнулся с
Не менее шести танков утонули в ходе неудачной попытки форсировать реку Северский Донец в Луганской области. В сети появилось множество спутниковых
Вблизи границы России с Финляндией появилось не менее двух дивизионов ОТРК «Искандер». В этом районе несколько часов назад были замечены как минимум
Израильские военные посредством ракетного удара уничтожили как минимум один российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» на территории
В Сети продолжают активно анализировать снимки, на которых запечатлена уничтоженная на территории Украины военная техника при попытке переправиться
Американский генерал Бен Ходжес, экс-командующий объединенного командования НАТО в Европе в 2012-2014 годах, отреагировал на слова посла РФ в США
В украинском небе эксперты вычислили польские боевые вертолеты Ми-24. Об этом сообщает Avia.pro. Как выяснило издание, украинская сторона
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