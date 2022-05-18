У войск армии Украины появились дополнительные истребители, бомбардировщики и штурмовики

На вооружении ВВС Украины оказалось гораздо больше боевых самолетов, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает онлайн-ресурс Авиа.про. По мнению экспертов, у ВСУ имеются дополнительные истребители, бомбардировщики и штурмовики, которые продолжают работать по целям и оказывать поддержку сухопутным войскам с воздуха.

Если вспомнить сводки Минобороны РФ, еще вначале спецоперации военная авиация Украины была уничтожена. Однако выяснилось, что боевые вылеты истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков все еще осуществляются. Российские эксперты нашли данному факту объяснение. По их мнению, у ВСУ имеется определенное количество так называемых «неучтенных» боевых самолетов.

Эксперт Андрей Прокаев, например, полагает, что они хранятся на специальных объектах, в том числе в ангарах на территории аэродромов, которые считались заброшенными.

«Их нельзя назвать полноценными аэродромами, но летное поле остается, а авиакеросин можно подогнать в заправочных машинах. Они перебазировались на эти аэродромы, что позволило избежать уничтожения самолетов», - делится своей версией специалист.

Сколько военных самолетов, способных выполнять боевые задачи, остается в распоряжении ВСУ, на данный момент неизвестно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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