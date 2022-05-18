Сержант армии ВСУ Перец заявил о бесполезности опыта НАТО в реальном бою

Военнослужащий ВСУ, попав в плен, рассказал о том, что натовская подготовка не помогает в бою.

Главный сержант взвода Кирилл Перец из 1-го батальона 79-й ОДШБр сообщил о том, что его готовили инструкторы НАТО, когда он учился в академии сухопутных войск. Он с сокурсниками проходил курсы под руководством британских инструкторов, пишет «РВ».

По словам пленного, в реальности ситуация оказалась совершенно иной, чем то, к чему его готовили инструкторы НАТО.

«В ходе боевых действий эти курсы ни капли не помогли. Того, чему нас учили, не было в реальных боях», — пожаловался сержант Перец.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны продолжают готовить украинских военных, но уже на своих полигонах в Европе, а также в США. К тому же ВСУ получает вооружение от стран блока, которые обещают наращивать его поставки, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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