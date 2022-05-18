Сержант армии ВСУ Перец заявил о бесполезности опыта НАТО в реальном бою

Губернатор Петербурга Александр Беглов допустил серьезные кадровые промахи, что может в скором времени стоить ему должности. Так, в Смольном активно
Популярность формирования военных профессионалов «ЧВК Вагнера» возросла среди либерального населения. Недавно был проведен соцопрос о том, кто должен
На просторах интернета появились кадры со сбитым многоцелевым истребителем «Су». Сняты они были на территории Украины, где идет «специальная военная
Спецоперация РФ в Украине продолжается, и так или иначе она сказывается на каждой отрасли. Авторынок, например, в апреле нынешнего года столкнулся с
Вблизи границы России с Финляндией появилось не менее двух дивизионов ОТРК «Искандер». В этом районе несколько часов назад были замечены как минимум
В Сети продолжают активно анализировать снимки, на которых запечатлена уничтоженная на территории Украины военная техника при попытке переправиться
Американский генерал Бен Ходжес, экс-командующий объединенного командования НАТО в Европе в 2012-2014 годах, отреагировал на слова посла РФ в США
Военный корреспондент Юрий Котенок считает, что пока нет оснований говорить о том, что крышка авдеевского котла скоро захлопнется. ВСУ сейчас
В отечественном медиапространстве начали говорить не только об успехах ВС РФ на территории Украины, но и о сложностях, с которыми пришлось
Челябинская область России понесла очередную потерю в ходе специальной военной операции на территории Украины. Стало известно о смерти ефрейтора из
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