Эксперт Кнутов: техника, которая применяется российскими войсками, совсем неплоха

Боевая техника, которая применяется российскими войсками на территории Украины, где проходит специальная военная операция, совсем неплоха. Об этом в своем интервью ресурсу Украина.ру заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По крайней мере, о том, что техника совсем неплохо себя проявляет, говорят принимающие участие в спецоперации российские военные, подчеркнул специалист.

Если верить их словам, динамическая защита танка Т-72 выдерживает прямое попадание ракеты, выпущенной из американского противотанкового комплекса «Джавелин».

Кнутов также заявляет, что российские штурмовики Су-25 способны уходить из-под атаки зенитными ракетами «Стингер».

Американское оружие имеется на вооружении Украины и очень широко применяется.

Кнутов полагает, что российская техника не хуже, чем у украинской стороны. На территории Украины были захвачены произведенные по стандартам НАТО броневики «Буцефал». При изучении выяснилось, что броня у них непрочна и пробивать ее могут даже снаряды малого калибра.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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