После расширения НАТО на Балтике возможен конфликт

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После расширения НАТО на Балтике возможен конфликт
В Мире
Фото из открытых источников

Военные и политические эксперты допускают, что между Россией и странами Балтии, а также подавшими заявки в НАТО Швецией и Финляндией, может начаться вооруженный конфликт.

Они считают, что начавшийся передел Балтийского региона будет длиться не менее 15 лет. В частности, об этом рассказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко. По его словам, НАТО будет создавать для России военную угрозу. Это может вызвать серию конфликтов в регионе, полагает эксперт.

В то же время Фененко подчеркнул, что дело может не дойти до применения ядерного оружия, но возможны конфликты с использованием обычных вооружений, однако они будут весьма сложными. Это противостояние никакой хорошей перспективы для народов, проживающих между Балтийским и Черным морями, не представляет. В свою очередь, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич не исключил вероятность того, что на территории Финляндии  начнется  размещение  контингента НАТО, в том числе ядерного оружия.

Ранее финский политолог Йохан Бекман отметил, что в ВС Финляндии наблюдается массовое дезертирство. В этом году в финский Генштаб заявок об отказе служить поступило в десять раз больше, чем в прошлом году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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