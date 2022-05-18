«Газпром» обязался в неопределенный срок сделать заправки СПГ в Петербурге для пока не купленных автобусов

За пару недель до старта очередного этапа транспортной реформы в Петербурге так и не сделали заправки для нового общественного транспорта. Где автобусы будут брать все это время сжиженный природный газ неизвестно.

Через две недели в Санкт-Петербурге стартует второй этап транспортной реформы. Он ознаменуется вводом автобусов нового типа. Они будут работать на сжиженном природном газе. Однако заправок для них не предусмотрено.

Только 17 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соглашение с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером о размещении в городе заправочных станций на СПГ. То есть заправки построены так и не были, а сроки уже горят. Наверное, поэтому Беглов решил не церемониться с тендерами и сразу подписал соглашение.

Примечательно, что еще недавно чиновники оправдывались и рассказывали, почему в Петербурге нельзя построить заправки на СПГ: то техника безопасности не позволяет, то инфраструктура и коммуникации. Но стоит отметить, что одна подобная АЗС в городе все же имеется. Она находится на Московском шоссе и принадлежит НОВАТЭКу. Также есть мобильные заправочные станции на КПГ (компремированный природный газ). Их установил когда-то «Газпром» и их всего 14 штук. Мало того, что их недостаточно, чтобы снабдить целую сеть городского общественного транспорта, так еще и топливо не подходит. Из 2794 автобусов, которые готовятся закупить, только 13% из них работают на КПГ.

Впрочем, и самих автобусов, в полном объеме петербуржцы вряд ли увидят на дорогах. Их должны были закупить сами перевозчики, заменив ими старые машины. Вице-губернатор провал в этой стези также заранее оправдал. Причем под «раздачу» попало федеральное правительство:

«Средства Минпромторга на эти цели в текущем году в большей своей части заблокировал Минфин для поиска дополнительных источников бюджета. И, таким образом, второй и третий этап транспортной реформы находятся в зоне риска, поскольку та финансовая модель, что перевозчики разыграли в прошлом году, не предполагает отсутствие этих довольно существенных субсидий», - заявил Максим Соколов.

Уже в июне Санкт-Петербург рискует столкнуться с масштабными проблемами. К этому времени окончательно уберут маленькие маршрутки, а новые так и не закупят или не выведут на дороги из-за отсутствия заправок.

К слову, из соглашения Миллера-Беглова следует, что «Газпром» обеспечивает Петербург АЗС, а город дает станциям автобусы для закупок топлива. Вот только последние также еще не приобретены частично или полностью. Даже если «Газпром» выполнит свои обязательства, то у него просто не будет клиентов.

Стоит отметить, что для Александра Беглова уже в норме вещей бросать партнеров, которые хотят помочь городу. Так, обанкротился «Метрострой» и сейчас по его пятам идет «Тепломагистраль».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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