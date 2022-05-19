У Зеленского заявили, что любые уступки России будут означать отложенную войну

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У Зеленского заявили, что любые уступки России будут означать отложенную войну
Политика / Украина
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о невозможности уступок России а, значит, и мирных переговоров с ней. 

По мнению представителей офиса украинского президента Владимира Зеленского, если согласиться на какие-либо уступки Москве, то в будущем можно ожидать нарушений мирного договора с ее стороны и новой агрессии. В качестве причин такого украинские власти называют слепоту России относительно своего нынешнего положения, в том числе и в военном вопросе.

В связи с этим дальнейшие мирные переговоры с Москвой в Киеве считают бессмысленными и невозможными.

«Сегодня это невозможно. Россия по-прежнему не понимает последствия войны. У нее есть иллюзии, что они могут на востоке Украины достичь определенных военных успехов – это не так», - заявил Подоляк.

Более того, пока еще санкции в России не набрали нужных оборотов и не дали прочувствовать всю серьезность ситуации. Там еще «питают иллюзию, что они могут отбиться от санкций».

«Но это не так, и к середине лета они будут страдать уже в полном объеме. Россия еще не до конца поняла, что она страна-изгой», – добавил чиновник.

Ни на какие уступки для «сохранения лица» Киев идти не намерен, поскольку закончиться этот шаг может только одним - подписанием «Минска-3» и через время - новым нападением Москвы.

«Любая уступка РФ, российской политической элите, чтобы они сохранили лицо, будет означать «Минск-3», то есть будет означать отложенную войну через год, через два, через три. Это должна понимать политическая элита Европы, когда она делает такие заявления», - заключил Подоляк.

Напомним, несколько дней назад президент Франции Эммануэль Макрон настойчиво предложил своему украинскому коллеге помочь лидеру Путину «сохранить лицо». Причем, по словам Михаила Подоляка, подобные предложения поступали и от других лиц.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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