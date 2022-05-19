Politico: Киев требует у США помощи в затягивании военной спецоперации

Украина хочет получить от США высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом пишет издание Politico.

Просьба от Киева о поставках высокоточных РСЗО звучит уже не один день. Украина, по словам осведомленного источника, объясняет свою просьбу тем, что такое вооружение позволит наносить удары по военным объектам на территории России.

«Чиновники из украинского правительства в течение трех месяцев просят США поставить РСЗО», — заявляет источник.

В Белом доме пока не спешат с поставками этого вооружения Киеву, поскольку есть чиновники, которые полагают, что это затянет «военную спецоперацию» и может спровоцировать расширение конфликта.

Тем не менее, обсуждение поставок Киеву высокоточных РСЗО идет активно, поэтому не исключено, что в дальнейшем Украина получит и это вооружение.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны активно наращивают поставки оружия Украине, заявляя, что намерены добиться ослабления России.

На фоне «военной спецоперации» РФ на территории Украины, заявки на вступление в НАТО уже подали Швеция и Финляндия. Они надеются, что их примут в блок уже летом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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