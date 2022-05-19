Кнутов: ВСУ превосходят армию ВС РФ по количеству поставок БПЛА

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Кнутов: ВСУ превосходят армию ВС РФ по количеству поставок БПЛА
Украина
Военный эксперт Кнутов

Российские военные эксперты постепенно начинают обращать внимание пользователей сети на слабые стороны российской армии. Так, например, Юрий Кнутов в недавнем интервью изданию Украина.ру затронул тему вооружения.

Эксперт утверждает, что по крайней мере в одном из его видов ВСУ превосходят ВС РФ. Речь о беспилотных летательных аппаратах. По словам Кнутова, в распоряжении украинских войск БПЛА сейчас гораздо больше, нежели у российских.

При этом, подчеркивает эксперт, неправильно говорить о том, что ВС РФ не получают этот вид вооружения. Дроны есть, и они активно используются. Некоторые под спецоперацию даже прошли через процесс модернизации.

«Мы проводим разведку с помощью беспилотников. Более того, «Орион» из разведывательного превратили в разведывательно-ударный. К нему крепится специальный контейнер с двумя управляемыми бомбочками, которые в состоянии вывезти из строя бронетехнику и уничтожить небольшую группу личного состава. Эта модернизация была проведена с минимальными затратами», — вещает Кнутов.

И тем не менее, российским войскам поставляемых беспилотников не хватает. По мнению военного эксперта, в сложившейся ситуации следует ориентироваться на собственные возможности страны. В первую очередь привлечь предприятия, которые могли бы производить дроны для армии в круглосуточном режиме. Рассчитывать на то, что в данном вопросе поможет Китай, явно не стоит.

Эксперт утверждает, что производители из Поднебесной не помогают РФ в проведении специальной военной операции и не поставляют даже гражданские дроны.

Украина, напомним, еще задолго до проведения специальной военной операции закупила ударные беспилотники у Турции. Кроме того, широкий спектр беспилотников поставляется США. В списке не только разведывательные дроны, но и дроны-камикадзе, в том числе и известные Switchblade.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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