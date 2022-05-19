Кнутов: ВСУ превосходят армию ВС РФ по количеству поставок БПЛА

Российские военные эксперты постепенно начинают обращать внимание пользователей сети на слабые стороны российской армии. Так, например, Юрий Кнутов в недавнем интервью изданию Украина.ру затронул тему вооружения.

Эксперт утверждает, что по крайней мере в одном из его видов ВСУ превосходят ВС РФ. Речь о беспилотных летательных аппаратах. По словам Кнутова, в распоряжении украинских войск БПЛА сейчас гораздо больше, нежели у российских.

При этом, подчеркивает эксперт, неправильно говорить о том, что ВС РФ не получают этот вид вооружения. Дроны есть, и они активно используются. Некоторые под спецоперацию даже прошли через процесс модернизации.

«Мы проводим разведку с помощью беспилотников. Более того, «Орион» из разведывательного превратили в разведывательно-ударный. К нему крепится специальный контейнер с двумя управляемыми бомбочками, которые в состоянии вывезти из строя бронетехнику и уничтожить небольшую группу личного состава. Эта модернизация была проведена с минимальными затратами», — вещает Кнутов.

И тем не менее, российским войскам поставляемых беспилотников не хватает. По мнению военного эксперта, в сложившейся ситуации следует ориентироваться на собственные возможности страны. В первую очередь привлечь предприятия, которые могли бы производить дроны для армии в круглосуточном режиме. Рассчитывать на то, что в данном вопросе поможет Китай, явно не стоит.

Эксперт утверждает, что производители из Поднебесной не помогают РФ в проведении специальной военной операции и не поставляют даже гражданские дроны.

Украина, напомним, еще задолго до проведения специальной военной операции закупила ударные беспилотники у Турции. Кроме того, широкий спектр беспилотников поставляется США. В списке не только разведывательные дроны, но и дроны-камикадзе, в том числе и известные Switchblade.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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