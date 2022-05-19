Близ острова Змеиный замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

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Близ острова Змеиный замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
Украина
Фото из открытых источников

СМИ заинтригованы появлением у берегов острова Змеиный неизвестного корабля. Длина его порядка 100 метров. Однако спутниковые снимки, на которых он «засветился», так и не позволили идентифицировать судно, пишет информационный ресурс Авиа.про.

Корабль, о котором идет речь, приблизился к украинскому острову Змеиный 13 мая. Предположительно, он подошел к южному берегу на расстояние менее одного километра.

Эксперты не совсем уверены, что речь в данном случае о боевом корабле. Скорее всего это было военное судно специального назначения. В его задачи могли входить как перевозка военного груза, так и выполнение специальной задачи.

Главная интрига в том, что неизвестно, какой из сторон конфликта данный корабль принадлежит.

Можно было бы предположить, что на спутниковых фотографиях засветился российский корабль тылового обеспечения «Василий Бобров». Однако в официальных сводках о его пребывании у острова Змеиный нигде не упоминается. К тому же, жители Севастополя видели данное судно 14 мая.

Напомним, ранее поступала информация о тяжелых боях за остров Змеиный. При этом каждая из сторон конфликта рапортовала через СМИ о своих успехах.

Спецоперация на территории Украины Россией проводится, без малого, три месяца. Сейчас главные боевые действия развернулись в Донбассе. Киев заручился поддержкой стран Запада, которые добиваются экономического уничтожения РФ и параллельно поставляют Украине вооружения, утверждая, что будут это делать до тех пор, пока территориальная целостность не будет восстановлена.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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