Леонков: ВСУ постоянно меняют тактику доставки западного вооружения

Популярность формирования военных профессионалов «ЧВК Вагнера» возросла среди либерального населения. Недавно был проведен соцопрос о том, кто должен
За пару недель до старта очередного этапа транспортной реформы в Петербурге так и не сделали заправки для нового общественного транспорта. Где
В отечественном медиапространстве начали говорить не только об успехах ВС РФ на территории Украины, но и о сложностях, с которыми пришлось
На вооружении ВВС Украины оказалось гораздо больше боевых самолетов, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает онлайн-ресурс Авиа.про. По мнению
На фоне скорого вступления Финляндии в НАТО начинают звучать очень жесткие заявления с разных сторон. Посылаются и сигналы. Россия, как сообщил ряд
Российские военные эксперты постепенно начинают обращать внимание пользователей сети на слабые стороны российской армии. Так, например, Юрий Кнутов в
СМИ заинтригованы появлением у берегов острова Змеиный неизвестного корабля. Длина его порядка 100 метров. Однако спутниковые снимки, на которых он
Президент России Владимир Путин лично осуществляет командование российскими войсками в Донбассе «на уровне бригадного генерала». Об этом идет речь в
Израильские военнослужащие принимают участие в вооруженном конфликте в Украине на стороне ВСУ. Об этом говорится в публикации издания «Israel Radar»,
Военный эксперт Дмитрий Литовкин, анализируя боевые действия на территории Украины в беседе с «Российской газетой», заявил о том, что опасно
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