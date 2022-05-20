Леонков: ВСУ постоянно меняют тактику доставки западного вооружения

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Леонков: ВСУ постоянно меняют тактику доставки западного вооружения
Украина
Военный эксперт Алексей Леонков

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины постоянно меняют тактику доставки вооружения с Запада на передовую. И тем не менее, он уверен, что того количества, которое доезжает до фронта, недостаточно для удовлетворения потребностей войск.

В сложившейся ситуации Украине приходится менять логистические цепочки, чтобы доставлять поступившее с Запада оружие в районы, где идут ожесточенные бои. Леонков полагает, что оно доставляется гражданским транспортом.

«Например, едет фура, а под тентом этой фуры находятся две американские гаубицы M777», — порассуждал военный эксперт в беседе с ресурсом Украина.ру.

Такая тактика не позволяет разглядеть вооружение с воздуха и уничтожить. В целом же, полагает Леонков, ВС РФ стараются своевременно обнаруживать поставки и наносить удары по этим целям.

Специальная военная операция России в Украине идет с 24 февраля. Запад добивается поражения РФ, расширяя поставки вооружения Киеву и усиливая экономическое давление.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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