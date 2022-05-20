Арестович не исключил участия кораблей НАТО для деблокады Черного моря

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович не исключил возможности деблокады Черного моря силами НАТО. Об этом он рассказал интервью программы «Фейгин-Live» на YouTube. По словам Арестовича, НАТО пойдет на это шаг с целью деблокады украинских портов, что поможет избежать мирового голода.

«Если будет поставлен серьезно вопрос о деблокаде украинских портов и вывозе оттуда продовольствия, это будет значить непосредственное вовлечение сил НАТО в деблокаду Черного моря», - сказал он.

По мнению Арестовича, решать такую проблему могут лишь корабли НАТО. При этом он предположил, что едва ли российские военные будут обстреливать суда Североатлантического альянса. Однако в случае если атака с российской стороны все-таки произойдет, то суда НАТО будут действовать по обстоятельствам, считает советник руководителя Офиса президента Украины. То есть, ответный удар по атакующей стороне исключать нельзя, подчеркнул Арестович.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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