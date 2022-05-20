Арестович не исключил участия кораблей НАТО для деблокады Черного моря

Image 16+
Арестович не исключил участия кораблей НАТО для деблокады Черного моря
Украина
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович не исключил возможности деблокады Черного моря силами НАТО. Об этом он рассказал интервью программы «Фейгин-Live» на YouTube. По словам Арестовича, НАТО пойдет на это шаг с целью деблокады украинских портов, что поможет избежать мирового голода.

«Если будет поставлен серьезно вопрос о деблокаде украинских портов и вывозе оттуда продовольствия, это будет значить непосредственное вовлечение сил НАТО в деблокаду Черного моря», - сказал он.

По мнению Арестовича, решать такую проблему могут лишь корабли НАТО. При этом он предположил, что едва ли российские военные будут обстреливать суда Североатлантического альянса. Однако в случае если атака с российской стороны все-таки произойдет, то суда НАТО будут действовать по обстоятельствам, считает советник  руководителя Офиса президента Украины. То есть, ответный удар по атакующей стороне исключать нельзя, подчеркнул Арестович.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Первые американские суда с тяжелым вооружением для ВСУ вышли с базы Норфолк

Сегодня, 12:08

Арестович не исключил участия кораблей НАТО для деблокады Черного моря

Сегодня, 12:03

Леонков: ВСУ постоянно меняют тактику доставки западного вооружения

Сегодня, 09:53

Близ острова Змеиный замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

Вчера, 09:58

Кнутов: ВСУ превосходят армию ВС РФ по количеству поставок БПЛА

Вчера, 09:58

Politico: Киев требует у США помощи в затягивании военной спецоперации

Вчера, 07:43

У Зеленского заявили, что любые уступки России будут означать отложенную войну

Вчера, 07:38

Эксперт Кнутов: техника, которая применяется российскими войсками, совсем неплоха

18-05-2022, 10:58

Сержант армии ВСУ Перец заявил о бесполезности опыта НАТО в реальном бою

18-05-2022, 10:43

У войск армии Украины появились дополнительные истребители, бомбардировщики и штурмовики

18-05-2022, 10:23

Военный эксперт Литовкин предупредил о том, что опасно недооценивать Вооруженные силы Украины

17-05-2022, 12:38

Военный эксперт Прокаев рассказал о сложной для войск ситуации под Авдеевкой

17-05-2022, 10:03

Около российско-финской границы замечены не менее двух дивизионов комплексов «Искандер»

17-05-2022, 09:28

На Северском Донце в Украине за минуты уничтожены более 73 единиц военной техники

16-05-2022, 12:48

В зоне спецоперации ВС РФ в Украине заметили систему СПР-2 «Ртуть-БМ»

16-05-2022, 10:53

В Украине 9 мая погиб снайпер из Челябинской области

16-05-2022, 10:23

В Николаевской области Украины ракетой ЗРК «Бук» сбит многоцелевой истребитель «Су»

16-05-2022, 09:18

Военкор Котенок рассказал о подготовке ВСУ двух новых крепостей в Донбассе

15-05-2022, 13:53

Из-за неудачного форсирования реки в районе Белогоровки затонуло не менее 6 танков

15-05-2022, 11:33

В Херсонский области найден уничтоженный вертолет Ми-8

15-05-2022, 11:03

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«Газпром» обязался в неопределенный срок сделать заправки СПГ в Петербурге для пока не купленных автобусов
  • 18-05-2022, 22:27

«Газпром» обязался в неопределенный срок сделать заправки СПГ в Петербурге для пока не купленных автобусов

За пару недель до старта очередного этапа транспортной реформы в Петербурге так и не сделали заправки для нового общественного транспорта. Где

Первые американские суда с тяжелым вооружением для ВСУ вышли с базы Норфолк
  • Сегодня, 12:08

Первые американские суда с тяжелым вооружением для ВСУ вышли с базы Норфолк

Сразу после того, как в США был принят закон о ленд-лизе, американские логистические суда, груженные вооружением для ВСУ, отправились с

Леонков: ВСУ постоянно меняют тактику доставки западного вооружения
  • Сегодня, 09:53

Леонков: ВСУ постоянно меняют тактику доставки западного вооружения

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины постоянно меняют тактику доставки вооружения с Запада на передовую. И тем не

У войск армии Украины появились дополнительные истребители, бомбардировщики и штурмовики
  • 18-05-2022, 10:23

У войск армии Украины появились дополнительные истребители, бомбардировщики и штурмовики

На вооружении ВВС Украины оказалось гораздо больше боевых самолетов, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает онлайн-ресурс Авиа.про. По мнению

Близ острова Змеиный замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
  • Вчера, 09:58

Близ острова Змеиный замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

СМИ заинтригованы появлением у берегов острова Змеиный неизвестного корабля. Длина его порядка 100 метров. Однако спутниковые снимки, на которых он

Кнутов: ВСУ превосходят армию ВС РФ по количеству поставок БПЛА
  • Вчера, 09:58

Кнутов: ВСУ превосходят армию ВС РФ по количеству поставок БПЛА

Российские военные эксперты постепенно начинают обращать внимание пользователей сети на слабые стороны российской армии. Так, например, Юрий Кнутов в

Новости партнеров
Новости партнеров
Israel Radar: сотни израильских военнослужащих воюют на стороне ВСУ
  • Вчера, 11:03

Israel Radar: сотни израильских военнослужащих воюют на стороне ВСУ

Израильские военнослужащие принимают участие в вооруженном конфликте в Украине на стороне ВСУ. Об этом говорится в публикации издания «Israel Radar»,

Петербургскому здравоохранению не хватает врачей-специалистов и медсестёр
  • 18-05-2022, 17:23

Петербургскому здравоохранению не хватает врачей-специалистов и медсестёр

Руководитель комздрава Северной столицы Дмитрий Лисовец на личной странице в соцсети «ВКонтакте» озвучил информацию о том, что региональное

Деятельность Санкт-Петербургских пчеловодов будет регламентирована на законодательном уровне
  • 18-05-2022, 17:23

Деятельность Санкт-Петербургских пчеловодов будет регламентирована на законодательном уровне

Законодательство Северной столицы пополнится отдельным нормативным актом, регулирующим деятельность пчеловодов. Данная инициатива уже была принята в

Глава Минобороны Израиля Ганц официально объявил о поставках вооружения на Украину
  • Сегодня, 11:13

Глава Минобороны Израиля Ганц официально объявил о поставках вооружения на Украину

Министр обороны Израиля Бени Ганц во время своего выступления на конференции в университете имени Райхмана в Герцлии официально подтвердил, что