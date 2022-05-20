Глава Минобороны Израиля Ганц официально объявил о поставках вооружения на Украину

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Глава Минобороны Израиля Ганц официально объявил о поставках вооружения на Украину
В Мире
Фото из открытых источников

Министр обороны Израиля Бени Ганц во время своего выступления на конференции в университете имени Райхмана в Герцлии официально подтвердил, что страна будет поставлять Украине вооружение.

«Мы поддерживаем Украину и оказываем ей гуманитарную и военную помощь, принимая во внимание самые широкие аспекты интересов Израиля», — говорится в его заявлении.

При этом Ганц не уточнил, что будет входить в пакет военной помощи. СМИ предполагают, что речь может идти о поставках израильских противотанковых ракетных комплексов Spike NLOS.

Ранее Израиль воздерживался от поставок оружия Киеву, однако поставил 500 бронежилетов и 2 тысячи касок. Позиция страны, похоже, изменилась после неосторожного высказывания главы российского МИДа о том, что самые ярые антисемиты, как правило, сами евреи. Позже в Израиле сообщили, что президент РФ Путин в разговоре с премьером Беннетом принес извинения за эти слова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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