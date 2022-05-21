Политолог Матвейчев объяснил, почему Турция может не допустить в НАТО Швецию и Финляндию

Image 16+
Политолог Матвейчев объяснил, почему Турция может не допустить в НАТО Швецию и Финляндию
Политика
Фото из открытых источников

На фоне заявлений Турции о том, что она не поддерживает идею присоединения к НАТО Финляндии и Швеции различные специалисты начали говорить о том, что Анкару саму могут отлучить от военно-политического блока - то бишь, исключить из числа членов. Политолог Олег Матвейчев считает данные заявления несостоятельными. По его словам, Турция для НАТО представляет гораздо большую ценность, нежели Финляндия и Швеция.

«Турцию на Финляндию и Швецию никто не поменяет. Если Эрдоган поставит вопрос ребром, что — „я выхожу из НАТО“, или еще что-то — конечно, он для них более ценный», — пояснил Матвейчев в разговоре с изданием Украина.ру.

По мнению эксперта, цель, которую преследует Альянс, расширяясь за счет Финляндии и Швеции - распылить оборону России, «чтобы мы лишние ракеты нацелили».

Кроме того, НАТО демонстративно пытается показать всему миру, что РФ не представляет для него никакой угрозы, так как «Путин красные линии проводит, а мы их продолжаем нарушать».

18 мая сообщалось, что послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф  официально вручили генеральному секретарю военно-политического блока Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в данную организацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Политолог Матвейчев объяснил, почему Турция может не допустить в НАТО Швецию и Финляндию

Сегодня, 09:28

У Зеленского заявили, что любые уступки России будут означать отложенную войну

19-05-2022, 07:38

Миронов считает, что Россия на Херсонской области не остановится

18-05-2022, 05:18

Адмирал Ставридис призвал россиян полечь в земле Финляндии, как предки в 1939 году

17-05-2022, 15:58

Экс-командующий НАТО Бен Ходжес считает, что Россия рассматривает возможность своей капитуляции

15-05-2022, 22:33

Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США требуют от России капитуляции

15-05-2022, 13:53

Турция не станет блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

15-05-2022, 10:18

МК рассказал, грозит ли России «второй фронт» спецоперации — в Финляндии

13-05-2022, 19:18

СП заявила, что ракетный голод военному контингенту РФ в Украине не грозит

13-05-2022, 17:48

Евсеев считает, что первый ядерный удар Россией будет нанесен по Западной Украине

13-05-2022, 11:38

ТАС: Польша может спровоцировать глобальную войну РФ с НАТО

11-05-2022, 17:43

Песков отреагировал на слухи о введении в России военного положения

11-05-2022, 14:53

Politico: Киев выдвинул ультиматум для выхода из конфликта с РФ

11-05-2022, 11:08

Израиль решил передать свое вооружение ВС Украины

9-05-2022, 15:13

СМИ: Из видеопоздравления петербургского депутата с Днем Победы вырезали пожелание мира и прекращения огня

9-05-2022, 09:48

Huanqiu Shibao: Россия не проиграет США и странам НАТО даже при разнице сил 1:40

9-05-2022, 08:23

Кличко намекнул на скорое появление в Киеве натовских систем ПВО

8-05-2022, 03:08

Леонков предположил, почему крейсер «Москва» не увидел «натовскую» ракету

7-05-2022, 16:23

Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО

7-05-2022, 06:58

The Economist: военные поставки Украине делают США беззащитными

2-05-2022, 11:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«Газпром» обязался в неопределенный срок сделать заправки СПГ в Петербурге для пока не купленных автобусов
  • 18-05-2022, 22:27

«Газпром» обязался в неопределенный срок сделать заправки СПГ в Петербурге для пока не купленных автобусов

За пару недель до старта очередного этапа транспортной реформы в Петербурге так и не сделали заправки для нового общественного транспорта. Где

Вопрос к Смольному: политолог Елисеева заявила о низких темпах импортозамещения в Петербурге
  • Сегодня, 15:07

Вопрос к Смольному: политолог Елисеева заявила о низких темпах импортозамещения в Петербурге

Смольный под руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжает игнорировать зависимость региона от зарубежных поставок. Темпы

Первые американские суда с тяжелым вооружением для ВСУ вышли с базы Норфолк
  • Вчера, 12:08

Первые американские суда с тяжелым вооружением для ВСУ вышли с базы Норфолк

Сразу после того, как в США был принят закон о ленд-лизе, американские логистические суда, груженные вооружением для ВСУ, отправились с

Леонков: ВСУ постоянно меняют тактику доставки западного вооружения
  • Вчера, 09:53

Леонков: ВСУ постоянно меняют тактику доставки западного вооружения

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины постоянно меняют тактику доставки вооружения с Запада на передовую. И тем не

Глава Минобороны Израиля Ганц официально объявил о поставках вооружения на Украину
  • Вчера, 11:13

Глава Минобороны Израиля Ганц официально объявил о поставках вооружения на Украину

Министр обороны Израиля Бени Ганц во время своего выступления на конференции в университете имени Райхмана в Герцлии официально подтвердил, что

Близ острова Змеиный замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
  • 19-05-2022, 09:58

Близ острова Змеиный замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

СМИ заинтригованы появлением у берегов острова Змеиный неизвестного корабля. Длина его порядка 100 метров. Однако спутниковые снимки, на которых он

Новости партнеров
Новости партнеров
Кнутов: ВСУ превосходят армию ВС РФ по количеству поставок БПЛА
  • 19-05-2022, 09:58

Кнутов: ВСУ превосходят армию ВС РФ по количеству поставок БПЛА

Российские военные эксперты постепенно начинают обращать внимание пользователей сети на слабые стороны российской армии. Так, например, Юрий Кнутов в

Israel Radar: сотни израильских военнослужащих воюют на стороне ВСУ
  • 19-05-2022, 11:03

Israel Radar: сотни израильских военнослужащих воюют на стороне ВСУ

Израильские военнослужащие принимают участие в вооруженном конфликте в Украине на стороне ВСУ. Об этом говорится в публикации издания «Israel Radar»,

В Санкт-Петербурге двое детей попали в реанимацию после домашнего лечения
  • 19-05-2022, 15:18

В Санкт-Петербурге двое детей попали в реанимацию после домашнего лечения

Накануне около восьми часов вечера врачи скорой помощи экстренно госпитализировали из квартиры на Загребском бульваре четырёхлетнюю девочку и её

Руководство петербургского завода Ниссан озвучило информацию о вариантах дальнейшего развития событий
  • 19-05-2022, 13:48

Руководство петербургского завода Ниссан озвучило информацию о вариантах дальнейшего развития событий

Согласно информации, озвученной осведомлёнными источниками со ссылкой на письмо директора предприятия и вице-президента ООО «Ниссан Мануфэкчуринг