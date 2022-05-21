Политолог Матвейчев объяснил, почему Турция может не допустить в НАТО Швецию и Финляндию

За пару недель до старта очередного этапа транспортной реформы в Петербурге так и не сделали заправки для нового общественного транспорта. Где
Смольный под руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжает игнорировать зависимость региона от зарубежных поставок. Темпы
Сразу после того, как в США был принят закон о ленд-лизе, американские логистические суда, груженные вооружением для ВСУ, отправились с
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины постоянно меняют тактику доставки вооружения с Запада на передовую. И тем не
Министр обороны Израиля Бени Ганц во время своего выступления на конференции в университете имени Райхмана в Герцлии официально подтвердил, что
СМИ заинтригованы появлением у берегов острова Змеиный неизвестного корабля. Длина его порядка 100 метров. Однако спутниковые снимки, на которых он
Российские военные эксперты постепенно начинают обращать внимание пользователей сети на слабые стороны российской армии. Так, например, Юрий Кнутов в
Израильские военнослужащие принимают участие в вооруженном конфликте в Украине на стороне ВСУ. Об этом говорится в публикации издания «Israel Radar»,
Накануне около восьми часов вечера врачи скорой помощи экстренно госпитализировали из квартиры на Загребском бульваре четырёхлетнюю девочку и её
Согласно информации, озвученной осведомлёнными источниками со ссылкой на письмо директора предприятия и вице-президента ООО «Ниссан Мануфэкчуринг
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