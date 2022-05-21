Политолог Матвейчев объяснил, почему Турция может не допустить в НАТО Швецию и Финляндию

На фоне заявлений Турции о том, что она не поддерживает идею присоединения к НАТО Финляндии и Швеции различные специалисты начали говорить о том, что Анкару саму могут отлучить от военно-политического блока - то бишь, исключить из числа членов. Политолог Олег Матвейчев считает данные заявления несостоятельными. По его словам, Турция для НАТО представляет гораздо большую ценность, нежели Финляндия и Швеция.

«Турцию на Финляндию и Швецию никто не поменяет. Если Эрдоган поставит вопрос ребром, что — „я выхожу из НАТО“, или еще что-то — конечно, он для них более ценный», — пояснил Матвейчев в разговоре с изданием Украина.ру.

По мнению эксперта, цель, которую преследует Альянс, расширяясь за счет Финляндии и Швеции - распылить оборону России, «чтобы мы лишние ракеты нацелили».

Кроме того, НАТО демонстративно пытается показать всему миру, что РФ не представляет для него никакой угрозы, так как «Путин красные линии проводит, а мы их продолжаем нарушать».

18 мая сообщалось, что послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф официально вручили генеральному секретарю военно-политического блока Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в данную организацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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