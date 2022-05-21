В Харьковской области, всего лишь в 10 километрах от границы с РФ, сбит боевой вертолет

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В Харьковской области, всего лишь в 10 километрах от границы с РФ, сбит боевой вертолет
Украина
Фото из открытых источников

На Украине, близ населенного пункта Липцы, расположенного всего лишь в десяти километрах от российской границы, средствами ПВО был сбит боевой вертолет неустановленного типа.

В сети появилось снятое беспилотником видео, на которое попал непосредственно момент крушения винтокрылой машины, а также отстрел тепловых ловушек (ложных целей).

Ролик опубликовал ресурс «Авиа.Про».

Экипаж вертолета предпринял попытку выйти из-под обстрела. Но, судя по всему, наводившаяся ракета не оснащалась головкой теплового наведения, посему уйти от атаки не вышло.

Какой из сторон противостояния на Украине принадлежала сбитая «вертушка», неизвестно. Не установлен и тип винтокрылой машины. Сведений о судьбе экипажа к сему моменту также не поступило.

Вертолет, вероятно, был сбит при попытке пересечь границу воздушного пространства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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