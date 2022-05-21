Вопрос к Смольному: политолог Елисеева заявила о низких темпах импортозамещения в Петербурге

Смольный под руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжает игнорировать зависимость региона от зарубежных поставок. Темпы импортозамещения так и остаются на критически низком уровне, заявила российский политолог Наталья Елисеева.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы опубликовал информацию о том, что городская промышленность напрямую зависит от поставки спецоборудования, сырья и комплектующих из недружественных стран. За последние три месяца чиновники так и не смогли организовать переориентировку каналов поставок.

«Часто губернатор Санкт-Петербурга подвергается критике по различным моментам. Все зависит только от него и от его команды. Насколько они оперативно смогут все перенастроить и в какие сроки. Как это удастся и как они с этим будут справляться. Все было понятно еще с конца февраля, что пойдет такая волна. Вот они уже 3 месяца упустили», — отметила Елисеева.

По словам политолога, если работа властней снова провалится, то Санкт-Петербург ожидают кадровые перестановки. Стоит отметить, что подобного отношения Смольного аналогичная ситуация обстоит и в IT-сфере.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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