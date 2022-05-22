Генерал-майор ВС из РФ Липовой описал участь украинских и иностранных пленных с «Азовстали»

Генерал-майор Сергей Липовой рассказал о том, что в дальнейшем произойдет с украинскими военными, которые на протяжении двух месяцев удерживали оборону на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его мнению, их следует судить как преступников, а не обменивать как военнопленных. Герой России также упомянул генерала армии США Эрика Олсона, британского полковника Джона Бейли и четверых инструкторов НАТО, которые могли находиться на «Азовстали». Липовой сказал, что их освобождения добивался Запад, когда предлагал эвакуацию в любую страну, но не в Россию.

Липовой тоже считает их военными преступниками, так как они либо сражались против российских войск либо готовили украинских солдат. Эксперт добавил, что Россия войны НАТО не объявляла, однако же военнослужащие альянса воюют с российской армией.

«Иностранным пленным придется ответить за все. Надеяться на обмен им не стоит. Суд и только суд», - заявил Липовой.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о возможности обмена вышедших с «Азовстали» солдат на украинского политика Виктора Медведчука.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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