The Drive: в ВС РФ боятся потерять новейший истребитель Су-57 на Украине

Американское издание The Drive разместило статью, автор которой рассказал о страхах России. В частности, он отнесся к информации о том, что новейшие истребители Су-57 пятого поколения участвуют в спецоперации на Украине, весьма скептически. Видео, на котором зафиксирован истребитель, якобы пролетавший над Украиной, автора публикации не впечатлило из-за плохого качества. В статье отмечается, что эти кадры не могут служить подтверждением.

Система ПВО Украины, пишется в статье, остается угрозой для российской авиации. Автор материала все же не исключает, что Россия отправила Су-57 на Украину, чтобы испытать самолеты в боевой ситуации. Но вылеты российского истребителя будут ограничены районами, находящимися за пределами действий украинской системы ПВО.

По мнению автора статьи, Россия боится потерять на Украине свой истребитель Су-57. Такая потеря ударит по репутации этой техники и придаст украинской армии значимости.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей