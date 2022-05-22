Благодаря рекультивации заброшенных промышленных территорий, Санкт-Петербург получит возможность решить проблему нехватки рабочих мест.
Смольный под руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжает игнорировать зависимость региона от зарубежных поставок. Темпы
Сразу после того, как в США был принят закон о ленд-лизе, американские логистические суда, груженные вооружением для ВСУ, отправились с
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Вооруженные силы Украины постоянно меняют тактику доставки вооружения с Запада на передовую. И тем не
Министр обороны Израиля Бени Ганц во время своего выступления на конференции в университете имени Райхмана в Герцлии официально подтвердил, что
Сегодня появилась информация о том, что уже на следующей неделе один из членов Санкт-Петербургского правительства покинет свой пост. По некоторым
Спустя два с лишним месяца оперативниками Центра «Э» были установлены личности подростков, подозреваемых в избиении двадцатилетнего петербуржца на
На Украине, близ населенного пункта Липцы, расположенного всего лишь в десяти километрах от российской границы, средствами ПВО был сбит боевой
Сегодня стало известно о том, что медиками Первой детской городской больницы Санкт-Петербурга было проведено лечение маленькой девочки с применением
На фоне заявлений Турции о том, что она не поддерживает идею присоединения к НАТО Финляндии и Швеции различные специалисты начали говорить о том, что
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