Заброшенные промзоны Петербурга могут превратиться в места притяжения туристов и работников

Благодаря рекультивации заброшенных промышленных территорий, Санкт-Петербург получит возможность решить проблему нехватки рабочих мест.

Переосмысление заброшенных промзон в России началось в конце 1990-х годов. Москва и Северная столица задали «новый тренд», в рамках которого старые заводы и фабрики обретали вторую жизнь.

Развить туристическую индустрию и бизнес-сферу города на Неве поможет проект рекультивации промзоны «Горская», разработанный компанией «Мегалайн». Он подразумевает создание четырех секторов — парковые и туристические зоны с видом на Финский залив, а также IT-кластер и современные складские помещения.

Проект «Мегалайна» идеально впишется в существующую петербургскую инфраструктуру. Вместо промышленных руин там планируют создать кластер для привлечения специалистов информационной сферы, представителей бизнеса и туристов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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