Очередная колонна военной техники уничтожена при попытке форсирования реки в районе Северска

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Очередная колонна военной техники уничтожена при попытке форсирования реки в районе Северска
Украина
Фото из открытых источников

При форсировании реки Северский Донец на территории Украины уничтожена еще одна колонна военной техники. Об этом сообщает ресурс Авиа.про и публикует видео с последствиями разгрома.

Атакована была колонна, которая предприняла попытку форсировать Северский Донец в шести километрах от Северска (Донецкая область). Утверждается, что удары по скоплению были нанесены спустя несколько дней после предыдущего разгрома. Тогда в 12 километрах на запад в ходе переправы были уничтожены не менее 120 единиц различной боевой техники.

Появившееся в сети снятое с беспилотника видео дает представление о том, что в этот раз удалось вывести со строя из-за критических повреждений мостоукладчики, боевые машины пехоты, БТРы, танки и самоходную артиллерию. Однако масштаб уничтожения поменьше предыдущего - всего специалисты насчитали порядка 20 единиц. Хотя число уничтоженной техники может быть больше - предполагается, что часть из нее затонула.

Ударили по колонне при форсировании реки, судя по всему, средствами крупнокалиберной артиллерии.

Источник не уточняет, какой из сторон вооруженного конфликта на Украине принадлежала разбитая техника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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