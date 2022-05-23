НАТО может ввести в Черное море свои боевые корабли

Один из вариантов разблокирования украинских портов - заход боевых кораблей НАТО в акваторию Черного моря. Об этом заявил эстонский генерал Риго Террас.

По его словам, боевые корабли Альянса могли бы сопровождать загруженные гражданские суда. В таком случае РФ, уверен он, не осмелится их атаковать. В то же время Риго Террас не уверен в том, что военно-политический блок решится на такой шаг.

«Я не думаю, что Россия осмелится атаковать суда НАТО, сопровождающие гражданские суда, ведь это приведёт к прямому столкновению с Альянсом. К сожалению, я практически убеждён, что НАТО не отправит свои боевые корабли, опасаясь эскалации, но я уверен, что Россия не посмеет атаковать их корабли», — объяснился эстонский генерал.

В то же время на Украине заявляют, что смогут сами разблокировать морские порты в случае предоставления западными союзниками противокорабельных ракет и реактивных систем залпового огня MLRS, которые могут в том числе бить баллистическими ракетами на расстояние до 300 километров.

А меж тем сегодня запланировано проведение «Рамштайн-2». Встреча участников пройдет в онлайн-формате.

Первое заседание коллективной группы военной поддержки Украины в лице министров обороны более 40 стран мира состоялось на территории американской авиабазы «Рамштайн» в Германии 26 апреля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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