Офицер ПВО Хатылев рассказал, где ВСУ могут разместить американские комплексы Patriot

По сообщениям американских СМИ, в новый пакет военной помощи Украине США включили комплексы ПВО большого радиуса действия Patriot. Бывший руководитель зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы), полковник запаса Сергей Хатылев в интервью «МК» рассказал, на каких участках ВСУ могут разместить данные зенитно-ракетные системы.

Офицер ПВО предположил, что Вашингтон поставит Киеву старые модификации комплексов Patriot. Для европейских стран, по его мнению, это шанс обновить свой парк ПВО - как это было в случае со Словакией, которая ранее передала Украине С-300.

Поставленными Patriot, уверяет Хатылев, на Украине постараются прикрыть, в первую очередь, Киев. Комплексами ВСУ постараются закрыть и Днепр (ранее - Днепропетровск).

«Помимо того, прикрытие потребуется для оставшихся спецобъектов, на которых, например, необходимо сохранить поступающую с Запада технику, или еще что-либо важное», - пояснил эксперт.

Напомним, завтра, 24 мая, будет ровно три месяца с начала специальной военной операции на территории Украины. Запад расширяет поставки вооружения Киеву и не собирается останавливаться, добиваясь экономического уничтожения России и ее военного поражения.

Сегодня состоится второе по счету заседание клуба военных союзников Украины из числа 42 стран мира - так называемый «Рамштайн-2». Среди прочего будет обсуждаться возможность поставок Киеву реактивных систем залпового огня, которые могут бить в том числе баллистическими ракетами на 300 километров.

Ранее вопрос поставок откладывался из-за того, что западные страны опасались из-за смещения театра боевых действий и вторжения Украины на территорию России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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