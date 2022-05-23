Онуфриенко разъяснил отсутствие в подземельях территории завода «Азовсталь» генералов из НАТО

Журналист Михаил Онуфриенко заявил, что не стоит испытывать удивление от того, что в бункерах на территории завода «Азовсталь» не прятались генералы НАТО, о нахождении которых на объекте ряд СМИ утверждали в течении длительного времени. Об этом пишет «Военное дело».

Он убежден, что высокопоставленные офицеры не были отправлены на линию фронта, да еще в такую горячую точку, как Мариуполь.

«То, что в телеграм-каналах творится это же вообще кошмар. Там не нужны доказательства. Должны быть. А почему? А потому что туда летают вертолеты, вот они пытаются кого-то вывезти. А почему именно иностранных генералов? Ну, вот там спрятано две биолаборатории. Мы точно знаем, зуб дадим, что в Мариуполе под „Азовсталью“ построили биолаборатории», — иронизирует Онуфриенко, высмеивая авторов и аудиторию некоторых каналов в известной социальной сети.

Подобные лаборатории никто не будет строить в городе на линии фронта, уверен он.

Журналист призвал вспомнить, что средневековые времена, когда полководцы были в гуще событий, прошли. Сейчас высокопоставленные офицеры операции планируют в тылу. Это же касается и Мариуполя. Если генералы и были в городе, они уже давно успели эвакуироваться.

«Тем более, что бои за Мариуполь длились не один день и до полного окружения прошел один месяц», — заключил Онуфриенко.

Также напомним, что по заявлению украинской стороны на «Азовсталь» несколько раз летали украинские вертолеты. Все попытки доставить вооружение и провизию были успешными, за исключением двух последних.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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