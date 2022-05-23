На Украине военные бросили боевую технику и дезертировали, даже не вступив в бой

Солдаты одной из двух сторон вооруженного противостояния на Украине побросали боевую технику и дезертировали, даже не вступая в бой. Об этом пишет и публикует видео, на котором запечатлено данное событие, информационный портал Авиа.Про. Ролик был снят беспилотником.

На кадрах видно, как из бронетранспортера, тип которого установить не удалось, выходит один из военных. Разведав обстановку и выяснив, что предстоит бой, он дает команду остальным. В итоге все остальные покидают военную технику и убегают в противоположном направлении.

Издание предполагает, что, возможно, бронетранспортер перед данным событием попал под артиллерийский обстрел. Однако видео с беспилотника не позволяет рассмотреть визуально повреждения на технике.

Случаи дезертирства на фронте не такая уж и редкость, отмечают авторы заметки и припоминают, что недавно стало известно о случае, когда солдаты своими руками уничтожили часть техники с тем, чтобы не вступать в бой и оправдать собственное отступление с линии фронта. При этом они не уточнили, о военнослужащих какой страны идет речь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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