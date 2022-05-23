Комбинат «Рождественское» стал четвертой жертвой реформы соцпита Смольного

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Комбинат «Рождественское» стал четвертой жертвой реформы соцпита Смольного
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Принадлежащий Смольному комбинат соцпита «Рождественское» объявил о банкротстве, став четвертой жертвой реформ губернатора Александра Беглова, связанных с соцпитом.

Помимо данного комбината, в настоящее время еще два предприятия находятся в тяжелом финансовом положении. Градоначальник ранее обвинил в случившемся экс-главу Управления социального питания Алексея Барабанщикова и каких-то «полукриминальных товарищей», однако под руководством нового главы УСП Алены Мироненко ситуация на рынке соцпита продолжает ухудшаться.

Напомним, первые звоночки о том, что предприятию требуется поддержка, случились еще в 2018 году, когда оно получило всего четыре заказа. Спустя год «Рождественское» впервые заявило, что работает себе в убыток. С тех пор ситуация не поменялась, хотя у Смольного было время принять меры и спасти его.

Подобным образом складывалась ситуация вокруг обанкротившихся в 2019 году городских комбинатов «КСП «Юность», «КСП Пушкинского района» и «КСП Кронштадта». В декабре того же года в разгар проверки Контрольно-счетной палаты неожиданно покинула пост главы Управления социального питания Наталия Петрова. Проверка установила, что ведомство годами закрывало глаза на нарушения со стороны частных комбинатов.

В 2020 году Беглов лично позвал на работу Алексея Барабанщикова, который предложил провести реформу сектора соцпита с целью повышения конкурентности и прозрачности системы. Чиновники не поддержали его начинания, хотя крупнейшие городские предприятия стали успешно участвовать в тендерах и получать заказы.

Позже Барабанщиков был уволен и задержан по подозрению в якобы причинении ущерба бюджету города. Бывшего главу УСП в итоге месяцев отпустили, не найдя аргументов для реального наказания.

Вероятным интересантом случившегося СМИ называют «Фирму Флоридан», в которой долгое время работала невестка Александра Захватова - неофициального спецпредставителя и близкого друга Александра Беглова. Сам градоначальник обвинял в банкротстве предприятий «полукриминальных товарищей» и обещал их остановить. Однако начало процедуры банкротства комбината «Рождественское» доказывает обратное, ведь его дела ухудшились уже при новом главе УСП Алене Мироненко. 

Возможно вскоре и она покинет свой пост, уступив место другому руководителю, на которого в итоге опять возложат ответственность за коллапс всей системы школьного питания Петербурга.

Тем временем Смольный повышает тарифы на школьное питание, пытаясь исправить ситуацию и одновременно перекладывая ответственность за спасение комбинатов на плечи родителей школьников. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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