Благодаря рекультивации заброшенных промышленных территорий, Санкт-Петербург получит возможность решить проблему нехватки рабочих мест.
Смольный под руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжает игнорировать зависимость региона от зарубежных поставок. Темпы
Принадлежащий Смольному комбинат соцпита «Рождественское» объявил о банкротстве, став четвертой жертвой реформ губернатора Александра Беглова,
При форсировании реки Северский Донец на территории Украины уничтожена еще одна колонна военной техники. Об этом сообщает ресурс Авиа.про и публикует
По сообщениям американских СМИ, в новый пакет военной помощи Украине США включили комплексы ПВО большого радиуса действия Patriot. Бывший
Сегодня стало известно о том, что медиками Первой детской городской больницы Санкт-Петербурга было проведено лечение маленькой девочки с применением
На Украине, близ населенного пункта Липцы, расположенного всего лишь в десяти километрах от российской границы, средствами ПВО был сбит боевой
Выборгский девятиклассник, сидевший в компьютерном клубе, получил лёгкие ранения после того, как военнослужащий из части, расположенной в Каменке,
Генерал-майор Сергей Липовой рассказал о том, что в дальнейшем произойдет с украинскими военными, которые на протяжении двух месяцев удерживали
Десятилетний мальчик попал в больницу после прогулки с мамой возле Верхнего Суздальского озера. На отдыхающих напали собаки, при этом одна из них
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