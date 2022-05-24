Линин считает, что польские военные не смогут изменить ход спецоперации ВС РФ на Украине

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Линин считает, что польские военные не смогут изменить ход спецоперации ВС РФ на Украине
Украина
Фото из открытых источников

Вчера в Telegram-канале WarGonzo, принадлежащему российскому военкору Пегову, появилась информация о том, что в Павлоград Днепропетровской области якобы уже переброшены польские войска. Речь о двух пехотных батальонах, которые могут быть отправлены на Авдеевский фронт. В Киеве данные сведения опровергают и настаивают на том, что новость из разряда фейковых. Утверждается, что военные Польши границу Украины не пересекали.

Военный эксперт Евгений Линин заявил, что если польские военнослужащие прибыли в страну, они, несомненно, усилят украинскую группировку войск.

«Любое дополнительное военное формирование, прибывающее на линию фронта, бесспорно усиливает позицию одной из сторон. В данном случае для нас это не хорошо, так как требует дополнительных усилий, - сказал он в беседе с «МК». - Использование польской армии, без сомнения, улучшает позиции Киева».

Комментируя информацию о том, что в каждом польском батальоне по 4 пушки «Рапира» и американская бронированная техника, Линин отметил, что оружие это эффективное и очень точное.

Пробивает броню практически любого танка на расстоянии в несколько километров. Но есть и минус - оно уже старое, ему почти 60 лет. Следовательно, его эффективность будет сниженной.

В заключение Евгений Линин выразил уверенность в том, что решения о размещении польского контингента на территории Украины особого значения иметь не будут.

С тактической точки зрения это можно считать усилением, однако о стратегическом выигрыше речь не идет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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