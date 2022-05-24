Президент США Джо Байден сделал Китаю и России последнее официальное предупреждение по ООН

Президент США Джозеф Байден объявил о планах по реформированию Организации Объединенных наций. Некоторые страны могут влиться в ряды Совбеза ООН, уверен он. Например, Япония - Байден уже предложил ей это.

Однако в нынешней ситуации страна восходящего Солнца может оказаться за бортом, если Россия и Китай воспользуются правом вето.

Но судя по уверенности американского президента, в обозримом будущем должно произойти что-то, что помешает РФ и КНР воспользоваться правом вето. Многочисленные эксперты уверены, что это возможно только в случае поражения России на Украине, а Китая - на Тайване, и, как следствие, нового перераспределения мест в Совбезе.

Белый дом продолжает ужесточать риторику уже и в отношении Поднебесной, а не только России. Американский президент во время поездки в Южную Корею намерен ясно дать понять Пекину, что если Тайваню будет грозить опасность по типу СВО, которую Москва проводит на территории Украины, а КНР и далее будет сближаться с РФ, Вашингтон готов оказать острову военную защиту.

«США взяли на себя такое обязательство», — пояснил Байден.

В Пекине такими словами непомерно возмутились. Глава МИД Китая даже заявил, что Вашингтон не должен защищать независимость Тайваня.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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