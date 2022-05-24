Шугалей выразил надежду, что слова Беглова о помощи в восстановлении Мариуполя не окажутся пустыми обещаниями

Image 16+
Шугалей выразил надежду, что слова Беглова о помощи в восстановлении Мариуполя не окажутся пустыми обещаниями
Санкт-Петербург
Максим Шугалей

Правительство Санкт-Петербурга в ближайшее время намерено подписать соглашение об установлении побратимских связей с освобожденным Мариуполем. Решение было принято после телефонного разговора губернатора Александра Беглова с главой ДНР Денисом Пушилиным. 

По данным СМИ, Беглов согласился на побратимство с Мариуполем на фоне общественного давления и позиции федерального центра. Градоначальника критиковали за упущенную возможность «взять» в побратимы Луганск. В результате нерасторопности губернатора статус первого побратима столицы Луганской Народной Республики достался Нижнему Тагилу.

Теперь Александр Беглов пытается реабилитироваться в глазах общественности установлением побратимских отношений с Мариуполем. Он подчеркнул сходство обоих городов, отметив их промышленный потенциал и портовую инфраструктуру. Глава Петербурга пообещал оказать всю возможную помощь в возрождении Мариуполя.

Однако Северная столица под управлением Беглова пришла в плачевное состояние. Данный факт ставит под сомнение слова градоначальника о качественной помощи городу-побратиму.

«Помощь братским народам Донбасса, переживающим один из сложнейших периодов своей истории, крайне необходима. Надеюсь, что заявления петербургских властей о содействии в возрождении города не станут пустыми обещаниями, а работы по восстановлению строений не будут проводиться на том же уровне, что и по отношению к историческим зданиям Петербурга», — прокомментировал ситуацию петербургский общественный деятель Максим Шугалей в своем Telegram-канале.

Ранее издание «Блокнот» сравнило состояние петербургских зданий с мариупольскими. Журналисты отметили, что «руины» Северной столицы трудно отличить от разгромленных построек Мариуполя, который оказался в эпицентре боевых действий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Петербургский суд арестовал местного жителя за надпись на детской площадке, дискредитирующую Вооружённые силы РФ

Вчера, 22:03

Шугалей выразил надежду, что слова Беглова о помощи в восстановлении Мариуполя не окажутся пустыми обещаниями

Вчера, 17:53

Петербург примет участие в восстановлении Мариуполя

Вчера, 14:43

Комбинат «Рождественское» стал четвертой жертвой реформы соцпита Смольного

23-05-2022, 19:17

Восьмиклассник из Петербурга попал в больницу с ножевым ранением груди, но попытался скрыть истинную виновницу происшествия

23-05-2022, 13:43

Заброшенные промзоны Петербурга могут превратиться в места притяжения туристов и работников

22-05-2022, 18:36

На десятилетнего жителя Петербурга напали собаки во время прогулки с мамой возле озера

22-05-2022, 18:28

В Санкт-Петербургской клинике впервые использовали самый дорогой препарат в мире

21-05-2022, 22:38

В Выборге Ленинградской области военнослужащий ради развлечения открыл стрельбу из пистолета по посетителям компьютерного клуба и попал в ребёнка

21-05-2022, 17:33

Вопрос к Смольному: политолог Елисеева заявила о низких темпах импортозамещения в Петербурге

21-05-2022, 15:07

Петербургский вице-губернатор покидает свой пост ради должности главы «АвтоВАЗа»

20-05-2022, 16:03

Петербургские правоохранители задержали несовершеннолетних, стрелявших в «неправильного» молодого человека в саду «Сен-Галли»

20-05-2022, 14:28

В Санкт-Петербурге двое детей попали в реанимацию после домашнего лечения

19-05-2022, 15:18

Руководство петербургского завода Ниссан озвучило информацию о вариантах дальнейшего развития событий

19-05-2022, 13:48

«Газпром» обязался в неопределенный срок сделать заправки СПГ в Петербурге для пока не купленных автобусов

18-05-2022, 22:27

Петербургскому здравоохранению не хватает врачей-специалистов и медсестёр

18-05-2022, 17:23

Деятельность Санкт-Петербургских пчеловодов будет регламентирована на законодательном уровне

18-05-2022, 17:23

Эксперты не исключили участия Беглова в новой волне «губернаторопада»

16-05-2022, 14:57

Очередные «банковские работники» выманили у пенсионера из Ленинградской области без малого два с половиной миллиона рублей

14-05-2022, 18:53

Проект рекультивации «Горской» является доказательством того, что у петербургских промзон есть будущее

13-05-2022, 21:57

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Президент США Джо Байден сделал Китаю и России последнее официальное предупреждение по ООН
  • Вчера, 10:28

Президент США Джо Байден сделал Китаю и России последнее официальное предупреждение по ООН

Президент США Джозеф Байден объявил о планах по реформированию Организации Объединенных наций. Некоторые страны могут влиться в ряды Совбеза ООН,

Заброшенные промзоны Петербурга могут превратиться в места притяжения туристов и работников
  • 22-05-2022, 18:36

Заброшенные промзоны Петербурга могут превратиться в места притяжения туристов и работников

Благодаря рекультивации заброшенных промышленных территорий, Санкт-Петербург получит возможность решить проблему нехватки рабочих мест.

Комбинат «Рождественское» стал четвертой жертвой реформы соцпита Смольного
  • 23-05-2022, 19:17

Комбинат «Рождественское» стал четвертой жертвой реформы соцпита Смольного

Принадлежащий Смольному комбинат соцпита «Рождественское» объявил о банкротстве, став четвертой жертвой реформ губернатора Александра Беглова,

Шугалей выразил надежду, что слова Беглова о помощи в восстановлении Мариуполя не окажутся пустыми обещаниями
  • Вчера, 17:53

Шугалей выразил надежду, что слова Беглова о помощи в восстановлении Мариуполя не окажутся пустыми обещаниями

Правительство Санкт-Петербурга в ближайшее время намерено подписать соглашение об установлении побратимских связей с освобожденным Мариуполем.

Линин считает, что польские военные не смогут изменить ход спецоперации ВС РФ на Украине
  • Вчера, 09:33

Линин считает, что польские военные не смогут изменить ход спецоперации ВС РФ на Украине

Вчера в Telegram-канале WarGonzo, принадлежащему российскому военкору Пегову, появилась информация о том, что в Павлоград Днепропетровской области

Очередная колонна военной техники уничтожена при попытке форсирования реки в районе Северска
  • 23-05-2022, 08:38

Очередная колонна военной техники уничтожена при попытке форсирования реки в районе Северска

При форсировании реки Северский Донец на территории Украины уничтожена еще одна колонна военной техники. Об этом сообщает ресурс Авиа.про и публикует

Новости партнеров
Новости партнеров
Офицер ПВО Хатылев рассказал, где ВСУ могут разместить американские комплексы Patriot
  • 23-05-2022, 13:48

Офицер ПВО Хатылев рассказал, где ВСУ могут разместить американские комплексы Patriot

По сообщениям американских СМИ, в новый пакет военной помощи Украине США включили комплексы ПВО большого радиуса действия Patriot. Бывший

На десятилетнего жителя Петербурга напали собаки во время прогулки с мамой возле озера
  • 22-05-2022, 18:28

На десятилетнего жителя Петербурга напали собаки во время прогулки с мамой возле озера

Десятилетний мальчик попал в больницу после прогулки с мамой возле Верхнего Суздальского озера. На отдыхающих напали собаки, при этом одна из них

Генерал-майор ВС из РФ Липовой описал участь украинских и иностранных пленных с «Азовстали»
  • 22-05-2022, 11:33

Генерал-майор ВС из РФ Липовой описал участь украинских и иностранных пленных с «Азовстали»

Генерал-майор Сергей Липовой рассказал о том, что в дальнейшем произойдет с украинскими военными, которые на протяжении двух месяцев удерживали

Онуфриенко разъяснил отсутствие в подземельях территории завода «Азовсталь» генералов из НАТО
  • 23-05-2022, 15:43

Онуфриенко разъяснил отсутствие в подземельях территории завода «Азовсталь» генералов из НАТО

Журналист Михаил Онуфриенко заявил, что не стоит испытывать удивление от того, что в бункерах на территории завода «Азовсталь» не прятались генералы