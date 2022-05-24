Шугалей выразил надежду, что слова Беглова о помощи в восстановлении Мариуполя не окажутся пустыми обещаниями

Правительство Санкт-Петербурга в ближайшее время намерено подписать соглашение об установлении побратимских связей с освобожденным Мариуполем. Решение было принято после телефонного разговора губернатора Александра Беглова с главой ДНР Денисом Пушилиным.

По данным СМИ, Беглов согласился на побратимство с Мариуполем на фоне общественного давления и позиции федерального центра. Градоначальника критиковали за упущенную возможность «взять» в побратимы Луганск. В результате нерасторопности губернатора статус первого побратима столицы Луганской Народной Республики достался Нижнему Тагилу.

Теперь Александр Беглов пытается реабилитироваться в глазах общественности установлением побратимских отношений с Мариуполем. Он подчеркнул сходство обоих городов, отметив их промышленный потенциал и портовую инфраструктуру. Глава Петербурга пообещал оказать всю возможную помощь в возрождении Мариуполя.

Однако Северная столица под управлением Беглова пришла в плачевное состояние. Данный факт ставит под сомнение слова градоначальника о качественной помощи городу-побратиму.

«Помощь братским народам Донбасса, переживающим один из сложнейших периодов своей истории, крайне необходима. Надеюсь, что заявления петербургских властей о содействии в возрождении города не станут пустыми обещаниями, а работы по восстановлению строений не будут проводиться на том же уровне, что и по отношению к историческим зданиям Петербурга», — прокомментировал ситуацию петербургский общественный деятель Максим Шугалей в своем Telegram-канале.

Ранее издание «Блокнот» сравнило состояние петербургских зданий с мариупольскими. Журналисты отметили, что «руины» Северной столицы трудно отличить от разгромленных построек Мариуполя, который оказался в эпицентре боевых действий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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