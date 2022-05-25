Военный эксперт Сивков опроверг присутствие польских войск на Украине

Распространенные СМИ с подачи одного из военкоров сведения о том, что на территорию Украины переброшены два батальона польской армии, не соответствуют действительности. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков, пишет «Военное дело».

По его словам, речь, по-видимому, идет о польских добровольцах. Они являются членами частных военных компаний и могут действовать на территории Украины.

«Те бойцы, которые были показаны по телевизору, судя по всему, являются представителями какой-то частной военной компании. Частные военные компании из Польши уже давно действуют на территории Украины, - объясняет Сивков. - В пользу того, что это именно ЧВК, а не полноценный батальон, говорит то, что у них на вооружении имеется всего по четыре противотанковых орудия типа „Рапира“, и только бронетранспортёры. Какого-либо другого вооружения типа танков не наблюдается», — пояснил Сивков.

Он еще раз подчеркнул, что на данный момент польского войска на территории Украины пока не наблюдается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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