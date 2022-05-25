Обозреватель «МК» считает, что на Украине назревает переворот

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Обозреватель «МК» считает, что на Украине назревает переворот
Политика
Фото из открытых источников

Обозреватель «Московского комсомольца» Николай Максимов считает, что на Украине назревает переворот. Причина - начал набирать популярность главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Давосе, признался, что на случай его гибели разработан «план Б». Согласно законодательству, полномочия президента может взять на себя спикер парламента или премьер-министр. Однако обозреватель уверен, что в сложившихся условиях выполнять обязанности первого лица мог бы кто-то из числа высокопоставленных военных. Например, генерал Валерий Залужный, главком ВСУ.

За три месяца, что продолжается специальная военная операция России на территории Украины, его популярность выросла. Украинцы видят в нем гениального полководца. Зарубежные эксперты придерживаются аналогичного мнения. Два дня назад стало известно, что газета Time включила его в ТОП-100 самых влиятельных людей планеты в 2022 году. Возглавил рейтинг, к слову, сам президент Зеленский. Победа была присуждена в категории «Лидеры».

Статью о Зеленском для газеты Time написал президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Когда Владимир Путин начал СВО и украинцы нуждались в своем лидере, слова Владимира Зеленского эхом разнеслись по всему миру: «Президент на месте», - говорится в ней.

Статью о главкоме ВСУ написал генерал Марк Милли, глава объединенного комитета начальников штабов США.

По его словам, Залужный «стал тем военным разумом», в котором нуждалась Украина. Милли отметил, что под его руководством украинские войска смогли не только быстро адаптироваться, но и проявить инициативу на поле боя.

«Залужный регулярно принимал участие в совместных учениях с силами НАТО на полигонах по всей Европе. Наверное, поэтому он является наиболее активным сторонником интеграции Украины с альянсом и окончательной ликвидации советских традиций в ВСУ», - пишет «Московский комсомолец».

Украинский генерал известен своими антироссийскими настроениями, поэтому, признает Максимов, для России ничего не изменится, даже если произойдет военный переворот и на место Зеленского придет Залужный.

Киев сговорчивей не станет и продолжит и впредь добиваться решения конфликта военным путем. А из переговорного процесса он уже вышел. На Украине настаивают, что «после Бучи» они стали невозможны.

Переговорный процесс, по словам самого Зеленского и его советника Подоляка, может быть продолжен только после полного выведения российских войск на позиции 23 февраля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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