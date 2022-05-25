Проект «Горская»: уникальный IT-кластер может появится в Петербурге

Итоги первого года работы по рекультивации заброшенной промзоны «Горская» в Санкт-Петербурге подвели представители генерального инвестора – компании «Мегалайн». После завершения всех этапов согласования, уникальный IT-кластер может заработать уже в 2025 году.

Компания «Мегалайн» намерена создать уникальный современный центр, включающий IT-кластер, инфраструктурой для малого и среднего бизнеса, а зоной отдыха.

Олег Избяков в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что за прошедший год представители компании проделали огромную работу: от подписания соглашения о развитии с властями Северной столицы до подготовки всех необходимых документов для профильных комитетов. Сейчас компания ожидает от Смольного согласования проекта, именно от решения властей Петербурга будет зависеть срок его реализации.

«За год был проделан огромный объем работы. Поэтому очень рассчитываем на ПМЭФ, который состоится в ближайшие две недели, добиться окончательного согласования проекта у властей города. Потом до конца 2022 года надо будет оформить все необходимые права на земельные участки, входящие в состав территории «Горская». В течение 2023 года предстоит выполнить все проектные работы и получить по ним положительное заключение экспертизы. А в 2024-2025 году уже построить капитальные объекты и ввести их в эксплуатацию», — заявил Избяков.

Окончательная концепция «города в городе» будет представлена на ПМЭФ – 2022 года. Тогда же, 16 июня, «Мегалайн» объявит окончательного победителя открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-градостроительное решение. Принять участие в презентации проектов победителя может любой желающий.

Как рассказал генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник, после реализации IT-кластер «Горской» позволит создать более 17 тысяч рабочих мест. В том числе, в IT-индустрии.

« Учитывая текущую политическую ситуацию, реализация проектов становится особенно актуальной, — подчеркнул генеральный директор «Мегалайна» Геннадий Корупятник. — Проект «Горская» направлен на развитие IT-отрасли, современной промышленности, создание новых рабочих мест в высокотехнологических отраслях экономики и импортозамещение».

Необходимо обратить внимание на то, что проект комплексного развития «Горской» поддержали на федеральном уровне, а также представили Владимиру Путину.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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