В центральной части Черного моря выстроились в боевой порядок минимум 7 военных кораблей

Работающие в космосе зарубежные аппараты зафиксировали в центральной части акватории Черного моря не менее семи военных кораблей, которые выстроились в боевой порядок. Предположительно речь идет о четырех десантных кораблях, одном тральщике и двух корветах.

Судя по всему, суда выполняют некую поставленную боевую задачу, о которой ничего неизвестно. Некоторое время назад предполагалось, что корабли возьмут курс на остров Змеиный, но эта информация находится под вопросом. Помимо прочего, в районе острова Змеиный появились плавучая платформа с подъемным краном и спасательное буксирное судно. Именно этот корабль мог доставить в регион плавучую платформу.

Ранее Украина получила от Запада противокорабельные ракеты с дальностью свыше 200 км.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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