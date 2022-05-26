Стрелков не исключил попытку ВСУ летом контратаковать силы РФ и ЛДНР

Говорить о стратегическом поражении Вооруженных сил Украины в битве за Донбасс еще рано. Об этом заявил военный эксперт, в прошлом министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), передает «Военное дело».

Оценивая ситуацию на Донецком фронте, он сообщил, что ВСУ несут потери, а войска РФ и ЛДНР продвигаются вперед, хотя и медленно. Но, отмечает Стрелков, это еще не повод вести разговоры о стратегическом поражении ВСУ в битве за Донбасс - они преждевременны.

ВСУ активно восстанавливают свои подразделения резервистами и боевой техникой - хотя и в меньшей степени. При этом украинские военные довольно активно и эффективно используют свою артиллерию.

«Артиллерия противника продолжает работать очень точно, массированно и эффективно, отмечается применение артиллерийских систем НАТО (155-мм гаубиц)», - приводит издание слова Стрелкова.

Военный эксперт допускает, что военное командование противника придерживает оперативные резервы. И делается это по двум причинам - для удержания второй полосы обороны на Донецком фронте, а также для контрнаступления на позиции ВС РФ. Стрелков допускает, что оно запланировано на лето.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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