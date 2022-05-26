The New York Times: Наступление России в Донбассе может быть последним в ходе спецоперации на Украине

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The New York Times: Наступление России в Донбассе может быть последним в ходе спецоперации на Украине
Украина
Фото из открытых источников

Наступление России в Донбассе, куда она принялась перебрасывать дополнительную военную технику, может быть последним в этом вооруженном конфликте. Такого мнения придерживаются авторы газеты The New York Times.

Издание пишет, что российским войскам продвижения удалось добиться только на востоке в течение месяца, тогда как украинские силы смогли отбить позиции под Харьковом.

По мнению обозревателей, главная проблема РФ в этой СВО - широкий фронт, что существенно усложняет ведение боевых действий. Сейчас главные сражения проходят вокруг трех городов - Славянска, Краматорска и Северодонецка. Такая водная преграда, как Северский Донец, усложняет, и довольно существенно, продвижение войск.

«Чем дальше продвигаются российские войска, тем длиннее становятся их линии снабжения и тем больше они уязвимы для украинских контратак, поэтому России приходится передислоцировать войска для защиты уже занятой территории», - отмечает The New York Times.

Время на восстановление сил в сложившихся условиях довольно ограничено, поэтому, допускают авторы, российским войскам придется перейти от наступления к обороне.

«В связи с сокращением численности войск и техники битва за Донбасс, вероятно, станет последним крупным наступлением этой СВО», - заключили обозреватели.

А тем временем экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил о том, что, несмотря на потери украинских войск и наблюдаемое продвижение ВС РФ в Донбассе, стратегический перелом все еще не наступил. Вторая линия обороны украинских подразделений на участке Соледар-Артемовск, по его мнению, может стать большой проблемой для российских сил из-за укрепленного по высшему разряду подземного комплекса. Штурм Соледара рискует затянуться надолго.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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