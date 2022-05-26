Смольный опять уклонился от возможности восстановления Церкви Спаса Нерукотворного образа

Как стало известно, церковь Спаса Нерукотворного образа не будет отремонтирована в рамках реставрации здания Конюшенного ведомства. Исторический объект оказался не включен в состав лота, пишут СМИ.

Стоит отметить абсурдность сложившейся ситуации, так как церковь является неотъемлемой частью комплекса ведомства – центром его южного фасада. При этом Смольный не стал уточнять, когда город вернется к насущному вопросу.

Напомним, что Конюшенное ведомство уже в самое ближайшее время будет арендовано на 49 лет по программе «1 рубль за квадратный метр». По предварительной информации, торги может выиграть ГК «Киевская площадь», которая планирует создать там один из крупнейших фудкортов Северной столицы. Очевидно, что разрушающаяся церковь Спаса Нерукотворного образа будет откровенно портить вид южного фасада Конюшенного ведомства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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