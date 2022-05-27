Джонсон предложил Зеленскому создать военный альянс против России

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Джонсон предложил Зеленскому создать военный альянс против России
Политика
Борис Джонсон с Владимиром Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый военный альянс, направленный против России. Об этом сообщила газета Corriere Della Sera, ссылаясь на собственные информированные источники.

Согласно информации, которая оказалась у нее в распоряжении, суть предложения Лондона в том, чтобы объединить в новый политический, экономический и военный союз страны, которые не разделяют политику официального Брюсселя и Германии по отношению к Москве. Предполагается, что новое объединение может выступить альтернативой Евросоюзу, который все еще не может достичь договоренностей по шестому пакету антироссийских санкций.

Газета уточняет, что впервые предложение по созданию альянса из уст Бориса Джонсона прозвучало 9 апреля, когда он встретился с Владимиром Зеленским в Киеве.

«Модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Великобритания», - говорится в статье.

Кроме Британии и Украины, в него предлагается включить Польшу, Эстонию, Литву и Латвию, а со временем - и Турцию.

«Джонсон предлагает создать альянс государств, которые ревностно защищают национальный суверенитет, выступают за свободную экономику и готовы занимать максимально жесткую позицию в отношении российской военной угрозы», - объясняют авторы.

Киев на предложение британского Премьера пока не ответил. По мнению журналистов, его позиция станет известна после саммита стран ЕС, на котором ожидается решение вопроса о признании Украины кандидатом на членство в организации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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