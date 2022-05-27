Турецкий аналитик Каракоус заявил, что Греция готовится к войне с Турцией

Image 16+
Турецкий аналитик Каракоус заявил, что Греция готовится к войне с Турцией
В Мире
Фото из открытых источников

Турецкий военный аналитик Эрдоган Каракоус во время эфира на телеканале CNN Turk выступил с громким заявлением. Оно вызвало сильный резонанс как в прессе, так и в социальных сетях. Специалист объявил, что Греция ведет подготовку к войне с Турцией, передает Capital.

Каракоус уверен, что военные действия продлятся максимум три дня. При этом обеспокоенность у него вызывает тот факт, что небо над Стамбулом ненадежно прикрыто системами ПВО в случае возможной агрессии со стороны Греции.

Военный аналитик подсчитал, что один день войны каждой из стран будет обходиться в сумму около 1 триллиона американских долларов.

Ранее сообщалось, что 23 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался встречаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Лидера страны возмутило выступление главы греческого правительства в Конгрессе США. Тот призывал Вашингтон не продавать Турции боевые самолеты - истребители F-16.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Глава Минобороны Израиля Ганц официально объявил о поставках вооружения на Украину

20-05-2022, 11:13

После расширения НАТО на Балтике возможен конфликт

18-05-2022, 18:08

В США не менее шести самолетов Судного дня неожиданно были подняты в воздух

12-05-2022, 11:48

Леонков рассказал, какую опасность армии Польши и Румынии могут представлять для России

9-05-2022, 13:58

НАТО: Швеция и Финляндия получат поддержку блока уже в переходный период

7-05-2022, 12:28

Шольц: Германия и Индия достигли согласия по ситуации на Украине

2-05-2022, 10:53

Compact: на саммите на базе в Рамштайне могут договориться до Третьей мировой

26-04-2022, 10:13

ЕК заявила о создании в ЕС хранилища «доказательств военных преступлений» на Украине

25-04-2022, 17:28

Польша находится на втором месте после США по поставкам вооружений на Украину

25-04-2022, 11:48

В польский Жешув прибыли 6 тяжелых транспортных самолетов из США

24-04-2022, 20:08

Неизвестные страны применили противоспутниковое вооружение

22-04-2022, 11:28

«The Times»: Британия вновь направила в Украину военных инструкторов

16-04-2022, 12:58

На Украину из Норвегии прибыли противокорабельные крылатые ракеты AGM-119 Penguin

14-04-2022, 22:48

Нужна была Украина в ЕС? Нет. Украина и сейчас никому не нужна — Евгений Пригожин

12-04-2022, 18:09

Yomiuri: Япония планирует создавать ракеты из-за исходящих от России и Китая угроз

12-04-2022, 11:08

Словакия назвала ложными сведения об уничтожении переданной на Украину системы С-300

11-04-2022, 13:58

Берлускони: Россия пошла по пути страны, которая ведет к разрушению мира

10-04-2022, 09:28

New York Times: США отслеживает возможный ядерный удар

7-04-2022, 15:13

Два российских ракетных крейсера ВМФ подошли к границам НАТО с тыла

6-04-2022, 19:08

WSJ: военная база «Михаил Когэлничану» в Румынии переполнена войсками НАТО

4-04-2022, 10:18

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Президент США Джо Байден сделал Китаю и России последнее официальное предупреждение по ООН
  • 24-05-2022, 10:28

Президент США Джо Байден сделал Китаю и России последнее официальное предупреждение по ООН

Президент США Джозеф Байден объявил о планах по реформированию Организации Объединенных наций. Некоторые страны могут влиться в ряды Совбеза ООН,

Шугалей выразил надежду, что слова Беглова о помощи в восстановлении Мариуполя не окажутся пустыми обещаниями
  • 24-05-2022, 17:53

Шугалей выразил надежду, что слова Беглова о помощи в восстановлении Мариуполя не окажутся пустыми обещаниями

Правительство Санкт-Петербурга в ближайшее время намерено подписать соглашение об установлении побратимских связей с освобожденным Мариуполем.

Проект «Горская»: уникальный IT-кластер может появится в Петербурге
  • 25-05-2022, 18:59

Проект «Горская»: уникальный IT-кластер может появится в Петербурге

Итоги первого года работы по рекультивации заброшенной промзоны «Горская» в Санкт-Петербурге подвели представители генерального инвестора – компании

Смольный опять уклонился от возможности восстановления Церкви Спаса Нерукотворного образа
  • Вчера, 20:41

Смольный опять уклонился от возможности восстановления Церкви Спаса Нерукотворного образа

Как стало известно, церковь Спаса Нерукотворного образа не будет отремонтирована в рамках реставрации здания Конюшенного ведомства. Исторический

Обозреватель «МК» считает, что на Украине назревает переворот
  • 25-05-2022, 13:58

Обозреватель «МК» считает, что на Украине назревает переворот

Обозреватель «Московского комсомольца» Николай Максимов считает, что на Украине назревает переворот. Причина - начал набирать популярность

Петербург примет участие в восстановлении Мариуполя
  • 24-05-2022, 14:43

Петербург примет участие в восстановлении Мариуполя

Сегодня стало известно о том, что в ближайшее время главами Мариуполя и Санкт-Петербурга будет подписано соглашение, устанавливающее между городами

Новости партнеров
Новости партнеров
Киссинджер заявил о необходимости отдать территории Украины России
  • 24-05-2022, 16:48

Киссинджер заявил о необходимости отдать территории Украины России

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Западу не следует пытаться нанести поражение России. Лучше, по его мнению, переключить усилия в

Турецкие военные прорвались через границу и заняли некоторые районы Сирии
  • Вчера, 08:58

Турецкие военные прорвались через границу и заняли некоторые районы Сирии

В ночь на 26 мая Турция начала военную операцию на территории Сирии. По данным информационного ресурса Авиа.про, турецкие войска прорвали оборону

Петербургский суд арестовал местного жителя за надпись на детской площадке, дискредитирующую Вооружённые силы РФ
  • 24-05-2022, 22:03

Петербургский суд арестовал местного жителя за надпись на детской площадке, дискредитирующую Вооружённые силы РФ

Правонарушитель, расписавший детскую площадку на Ушаковской набережной, заключён под стражу до восемнадцатого июня Приморским районным судом вынесено

В Ленинградской области двухлетний ребёнок с мамой стали жертвами нападения алабая
  • 25-05-2022, 13:38

В Ленинградской области двухлетний ребёнок с мамой стали жертвами нападения алабая

Сегодня появились сведения об очередном нападении собаки на людей, произошедшем на территории Ленинградской области. Маленькому ребёнку,