Турецкий аналитик Каракоус заявил, что Греция готовится к войне с Турцией

Турецкий военный аналитик Эрдоган Каракоус во время эфира на телеканале CNN Turk выступил с громким заявлением. Оно вызвало сильный резонанс как в прессе, так и в социальных сетях. Специалист объявил, что Греция ведет подготовку к войне с Турцией, передает Capital.

Каракоус уверен, что военные действия продлятся максимум три дня. При этом обеспокоенность у него вызывает тот факт, что небо над Стамбулом ненадежно прикрыто системами ПВО в случае возможной агрессии со стороны Греции.

Военный аналитик подсчитал, что один день войны каждой из стран будет обходиться в сумму около 1 триллиона американских долларов.

Ранее сообщалось, что 23 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался встречаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Лидера страны возмутило выступление главы греческого правительства в Конгрессе США. Тот призывал Вашингтон не продавать Турции боевые самолеты - истребители F-16.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей