Губернатор Санкт-Петербурга выступил с инициативой о повышении зарплат, выплачиваемых чиновникам, депутатам и самому губернатору

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Губернатор Санкт-Петербурга выступил с инициативой о повышении зарплат, выплачиваемых чиновникам, депутатам и самому губернатору
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня на экспертизу, проверяющие законопроекты на предмет коррупционных составляющих, был передан документ, составленный по инициативе губернатора Северной столицы. Согласно предложению Александра Беглова, с первого января следующего года в Петербурге будут повышены выплаты за «особые условия работы» ряду категорий бюджетников. В число претендентов на новые выплаты вошли чиновники и депутаты Законодательного собрания. Туда же градоначальник включил и себя.

Если проект примут, то будут подвергнуты корректировке три городских закона. Во-первых, изменится формулировка закона о губернаторе города - ежемесячная надбавка за особые условия работы возрастёт с пяти окладов до семи.

По той же причине, вместо надбавки в размере четырёх окладов депутаты Законодательного собрания, чиновники и члены городского Избиркома начнут получать уже шесть ежемесячных окладов. Такие изменения внесут в закон, дающий гарантии лицам, замещающим или замещавшим госдолжности в Петербурге.

Кроме того, с шести до восьми окладов вырастет стоимость труда гражданских госслужащих, речь о которых идёт в законе о государственной гражданской службе.

Когда губернаторская инициатива пройдёт экспертизу, документ отправится на рассмотрение городского парламента. Конкретных данных о том, каких затрат из городского бюджета потребует его исполнение, источники не приводят.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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