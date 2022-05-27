РВ: на Украине наемники из США атаковали русский БТР ВС РФ натовскими «Матадорами» и AT-4

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РВ: на Украине наемники из США атаковали русский БТР ВС РФ натовскими «Матадорами» и AT-4
Украина
Фото из открытых источников

Информационный портал «Русская Весна» опубликовал видео, снятое в лесах Украины, по всей видимости, украинским дроном. В кадры попали моменты ударов натовским гранатометом «Матадор» немецкого производства и шведскими гранатами АТ-4 по российскому БТР-80. 

Примечательно то, что после удара экипаж бронированной машины продолжил движение. Предположительно, по российскому БТПР стреляли засевшие в лесу американские наемники, которые уже воюют в составе ВСУ. Заметим, что блок НАТО официально своих военных не отправлял на территорию Украины, однако немало бойцов, которые ранее были в армиях стран альянса сейчас вошли в состав иностранного легиона.

Добавим, что Киев запросил у Запада оружие с дальностью поражения в несколько сотен километров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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