РВ: на Украине наемники из США атаковали русский БТР ВС РФ натовскими «Матадорами» и AT-4

Итоги первого года работы по рекультивации заброшенной промзоны «Горская» в Санкт-Петербурге подвели представители генерального инвестора – компании
Как стало известно, церковь Спаса Нерукотворного образа не будет отремонтирована в рамках реставрации здания Конюшенного ведомства. Исторический
Связанные со скандально известным журналистом Александром Невзоровым* (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции
Обозреватель «Московского комсомольца» Николай Максимов считает, что на Украине назревает переворот. Причина - начал набирать популярность
Правонарушитель, расписавший детскую площадку на Ушаковской набережной, заключён под стражу до восемнадцатого июня Приморским районным судом вынесено
Сегодня появились сведения об очередном нападении собаки на людей, произошедшем на территории Ленинградской области. Маленькому ребёнку,
В ночь на 26 мая Турция начала военную операцию на территории Сирии. По данным информационного ресурса Авиа.про, турецкие войска прорвали оборону
Работающие в космосе зарубежные аппараты зафиксировали в центральной части акватории Черного моря не менее семи военных кораблей, которые выстроились
Наступление России в Донбассе, куда она принялась перебрасывать дополнительную военную технику, может быть последним в этом вооруженном конфликте.
Правительственная комиссия регионального развития Российской Федерации поддержала заявку руководства Северной столицы на получение восьми миллиардов
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