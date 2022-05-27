Иноагент Невзоров получает многомиллионную прибыль от рекламы в метро благодаря дружбе с Бегловым

Правительство Санкт-Петербурга в ближайшее время намерено подписать соглашение об установлении побратимских связей с освобожденным Мариуполем.
Итоги первого года работы по рекультивации заброшенной промзоны «Горская» в Санкт-Петербурге подвели представители генерального инвестора – компании
Как стало известно, церковь Спаса Нерукотворного образа не будет отремонтирована в рамках реставрации здания Конюшенного ведомства. Исторический
Связанные со скандально известным журналистом Александром Невзоровым* (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции
Обозреватель «Московского комсомольца» Николай Максимов считает, что на Украине назревает переворот. Причина - начал набирать популярность
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Западу не следует пытаться нанести поражение России. Лучше, по его мнению, переключить усилия в
Правонарушитель, расписавший детскую площадку на Ушаковской набережной, заключён под стражу до восемнадцатого июня Приморским районным судом вынесено
В ночь на 26 мая Турция начала военную операцию на территории Сирии. По данным информационного ресурса Авиа.про, турецкие войска прорвали оборону
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Работающие в космосе зарубежные аппараты зафиксировали в центральной части акватории Черного моря не менее семи военных кораблей, которые выстроились
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