Связанные со скандально известным журналистом Александром Невзоровым* (включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) компании продолжают получать многомиллионную прибыль в Петербурге.

Северная столица 27 мая отмечает 319-летие. Город поздравляют известные политики, а также общественные деятели и известные личности. Но молчание хранит уроженец Петербурга, публицист Александр Невзоров*, который стал фигурантом уголовного дела из-за распространения фейков и дискредитации участников спецоперации ВС РФ на Украине. В настоящий момент иноагент находится в Израиле, откуда продолжает оскорблять петербуржцев, которых он недавно называл «фантастическими тварями».

Однако демонстративная ненависть в адрес Петербурга не мешает компаниям, связанным с публицистом-иноагентом, зарабатывать прибыль. Невзоров* одно время возглавлял ассоциацию рекламных компаний, среди которых оказался «Метроном». Организация является монополистом в области размещения рекламы в метро и в год получает 700 миллионов рублей.

Также публицист не забывает своих приятельских отношений с Бегловым, которого он поздравил с 66-летием. Не исключено, что продолжающаяся деятельность связанной с Невзоровым* компании на фоне его русофобской позиции может служить еще одним доказательством его близких отношений с губернатором.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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