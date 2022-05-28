Байден обвинил президента РФ Путина в желании стереть с лица земли идентичность Украины

Президент США Джо Байден заявил о том, что российский лидер Владимир Путин стремится стереть с лица земли идентичность Украины.

Эти слова прозвучали во время выступления главы США перед выпускниками Военно-морской академии США. Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома, передает РБК.

По словам Байдена, российские войска убивают гражданское население, разрушают гражданские объекты, а на занятых территориях уничтожают все, что связано с украинской культурой и историей Украины.

«Он не только пытается захватить Украину, но и буквально пытается стереть с лица земли культуру и самобытность украинского народа, атакуя школы, детские сады, больницы, музеи с единственной целью — уничтожить культуру», — сказал Байден.

Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля. США оказывает поддержку Украине поставками вооружения, на что выделяются десятки миллиардов долларов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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