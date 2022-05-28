Newsweek: Западные страны начали менять свою позицию по Украине

На Западе заговорили сторонники России в вопросе «военной спецоперации» на территории Украины. Об этом пишет издание Newsweek.

Автор публикации говорит о том, что немало политиков уже пересмотрели свою позицию касательно действий РФ. Поэтому можно ожидать того, что Запад разделится на два лагеря в этом вопросе.

Такие страны как США, Великобритания, Польша, Литва, Латвия и Эстония стремятся к тому, чтобы России было нанесено стратегическое поражение. Но Германия, Италия и Франция больше озабочены окончанием «военной спецоперации».

Намечающийся раскол западных элит придется учитывать президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку Киев может лишиться части поддержки, а это может негативно повлиять на поставки необходимого Украине вооружения и предоставления других видов помощи.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны уже обсуждают поставки Украине вооружения с большим радиусом действия, в том числе и противокорабельных ракет. Поэтому есть вероятность, что оно будет передано ВСУ в ближайшее время.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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